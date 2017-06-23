LiteForex предлагает приложение для работы с прибыльными стратегиями Форекс

LiteForex сообщил трейдерам о новой возможности повысить эффективность их работы на Форекс. Так, компания запустила особое приложение, посредством которого ее клиенты получат доступ к различным прибыльным стратегиям финрынка.

Теперь трейдерам, сотрудничающим с LiteForex, не нужно тратить дни, а то и недели на просмотр обучающего видео и участие в онлайн-курсах, достаточно выбрать стратегию в новом приложении и работать по ней. Отметим, что стратегии Форекс, доступные клиентам «ЛайтФорекс», разработаны профессиональными трейдерами и протестированы на реальных счетах. Среди предлагаемых стратегий доступны различные типы: индикаторные, для бинарных опционов, паттерны, скальпирующие, с графическим анализом.

Как стало известно, приложение для работы со стратегиями могут скачать бесплатно все клиенты брокера. Также в LiteForex сообщили, что всех, кто скачает данное приложение, ждет бонус.

Напомним, что компания предлагает различные бонусы, одним из которых является бонус до 200% за внесение на счет свыше 100 долларов.

По материалам: IAFT News