Финансовые новости
- |
- 23.06.17
- |
- 17:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
LiteForex предлагает приложение для работы с прибыльными стратегиями Форекс
14:39 23.06.2017 |
LiteForex сообщил трейдерам о новой возможности повысить эффективность их работы на Форекс. Так, компания запустила особое приложение, посредством которого ее клиенты получат доступ к различным прибыльным стратегиям финрынка.
Теперь трейдерам, сотрудничающим с LiteForex, не нужно тратить дни, а то и недели на просмотр обучающего видео и участие в онлайн-курсах, достаточно выбрать стратегию в новом приложении и работать по ней. Отметим, что стратегии Форекс, доступные клиентам «ЛайтФорекс», разработаны профессиональными трейдерами и протестированы на реальных счетах. Среди предлагаемых стратегий доступны различные типы: индикаторные, для бинарных опционов, паттерны, скальпирующие, с графическим анализом.
Как стало известно, приложение для работы со стратегиями могут скачать бесплатно все клиенты брокера. Также в LiteForex сообщили, что всех, кто скачает данное приложение, ждет бонус.
Напомним, что компания предлагает различные бонусы, одним из которых является бонус до 200% за внесение на счет свыше 100 долларов.
По материалам: IAFT News
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Где прокололся Гужва. Какой компромат на Линько нарыла "Страна.ua"
|Бои за Донецк. Что означает взрыв в центре города
|Госдума РФ приняла закон, засекречивающий сведения, уже не раз становившиеся поводом для антикоррупционных расследований
|Задержан главный редактор издания "Страна.юа" Игорь Гужва - Луценко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Украинские потребители поддерживают тренд использования энергосберегающих технологий
В РУБРИКЕ
|Кабмин решил докапитализировать Приватбанк на 38,5 млрд гривен
|Киевстар vs. lifecell: Как поссорились два крупнейших украинских телеком-оператора
|СевГОК за 5 мес. снизил выпуск окатышей на 28,8%
|НБУ решил ликвидировать Диамантбанк
|Киевский метрополитен планирует ввести пополнение проездных билетов онлайн и в любом терминале пополнения счетов
|LiteForex предлагает приложение для работы с прибыльными стратегиями Форекс
Это интересно
|Илон Маск назвал украинский "Зенит" лучшей ракетой после своих
|Джордж Клуни продал свой бренд текилы за $1 млрд
|Российский Сбербанк обнаружил новый вид атак на банкоматы
|Tesla Model S проехала без подзарядки 900 километров
|Представлен смартфон OnePlus 5 стоимостью 480 и 540 долларов
|Компания Kia раскрыла новый кроссовер Stonic
|За 5 минут до собеседования: как начать диалог