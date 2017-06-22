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Илон Маск назвал украинский "Зенит" лучшей ракетой после своих
15:35 22.06.2017 |
Илон Маск, основатель и глава компании SpaceX, разрабатывающей ракеты Falcon, похвалил украинские ракеты Зенит. Об этом он заявил в интервью CNN.
Отвечая на вопрос о ракете, которая нравится ему больше всего, Маск ответил: "Зенит. Она, пожалуй, лучшая, после моей".
Ракеты семейства Зенит разрабатывает украинское КБ Южное в Днепре.
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