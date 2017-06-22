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Grand Capital предупреждает о действиях мошенников
14:12 22.06.2017 |
Команда Grand Capital предупредила своих клиентов о новых действиях мошенников, выдающих себя за сотрудников компании. Так, злоумышленники активно регистрируют фейковые профили медийных лиц брокера.
Как стало известно, мошенники создали в Skype фейковый аккаунт С. Козловского - главы аналитического департамента «Гранд Капитал». Злоумышленники звонят и пишут клиентам от имени специалиста брокера. В брокерской компании заверяют, что Козловский не связывается с трейдерами в Скайп, а его официальный почтовый ящик - kozlovsky@grandcapital.net.
В Grand Capital рассказали еще об одном фейковом аккаунте. Так, некий Роман Громов (ник tradingmarket.inc07) тоже пишет от имени специалиста брокера и рекомендует зарегистрироваться на портале gfbroker.com, который является мошенническим.
Руководство компании предупреждает своих клиентов о том, что Громов не имеет ни малейшего отношения к «Гранд Капитал», и советует трейдерам не предоставлять мошенникам никакой личной информации и не регистрироваться на их сайтах. Также отметим, что все почтовые ящики компании заканчиваются на @grandcapital.net, а звонки по РФ Grand Capital осуществляет только с телефонного номера 8 800 333 1003.
По материалам: IAFT News
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