Grand Capital предупреждает о действиях мошенников

Команда Grand Capital предупредила своих клиентов о новых действиях мошенников, выдающих себя за сотрудников компании. Так, злоумышленники активно регистрируют фейковые профили медийных лиц брокера.

Как стало известно, мошенники создали в Skype фейковый аккаунт С. Козловского - главы аналитического департамента «Гранд Капитал». Злоумышленники звонят и пишут клиентам от имени специалиста брокера. В брокерской компании заверяют, что Козловский не связывается с трейдерами в Скайп, а его официальный почтовый ящик - kozlovsky@grandcapital.net.

В Grand Capital рассказали еще об одном фейковом аккаунте. Так, некий Роман Громов (ник tradingmarket.inc07) тоже пишет от имени специалиста брокера и рекомендует зарегистрироваться на портале gfbroker.com, который является мошенническим.

Руководство компании предупреждает своих клиентов о том, что Громов не имеет ни малейшего отношения к «Гранд Капитал», и советует трейдерам не предоставлять мошенникам никакой личной информации и не регистрироваться на их сайтах. Также отметим, что все почтовые ящики компании заканчиваются на @grandcapital.net, а звонки по РФ Grand Capital осуществляет только с телефонного номера 8 800 333 1003.

По материалам: IAFT News