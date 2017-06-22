Финансовые новости
- |
- 22.06.17
- |
- 17:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
ОПЗ возобновил реверсные закупки газа
08:20 22.06.2017 |
Одесский припортовый завод возобновил импорт природного газа напрямую из Европы. Об этом LIGA.net сообщил представитель завода.
По его словам, газ покупается у компании ERU Management Services (США), принадлежащая Андрею Фаворову, Ярославу Мудрому и американцу Дейлу Перри. Объемы и цены он не уточнил, ссылаясь на конфиденциальность.
В марте 2017 года ОПЗ и группа Энергетические ресурсы Украины (ЭРУ) заключили договор о давальческой переработке газа на предприятии. Ранее ЭРУ Трейдинг самостоятельно импортировала газа и поставляла на завод для переработки.
ERU Management Services, Эру Трейдинг входят в группу Энергетические ресурсы Украины. Компания является крупнейшим частным импортером газа в Украину.
ОПЗ начал импортировать природный газ из Европы в начале 2015 года. После скандала с вокруг контракта с Antra GMBH (СМИ связывают с Николаем Мартыненко), Одесский припортовый прекратил импорт газа.
На сегодня ОПЗ и АрселорМиттал Кривой Рог - единственные украинские промышленные предприятия, импортирующие природный газа из Европы.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Рост ВВП в 2017 может быть ниже прогноза 1,9%, - НБУ
ТОП-НОВОСТИ
|Лидеры Нормандского формата проведут телефонные переговоры на следующей неделе - Порошенко
|Рада приняла в первом чтении законопроект о Конституционном суде Украины
|Нацбанк хочет лишить компанию PwC права аудировать украинские банки
|О том, как НБУ еду у семей футболистов забирает…
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Физлицо сконцентрировало 100% акций банка "Портал"
|Илон Маск назвал украинский "Зенит" лучшей ракетой после своих
|"К.А.Н. Девелопмент" планирует построить в Киеве многопрофильный госпиталь
|Grand Capital предупреждает о действиях мошенников
|ОПЗ возобновил реверсные закупки газа
|Две компании "ВиДи Групп" подали заявку на финансовую реструктуризацию долга перед Ощадбанком
Это интересно
|На робототехнику потратят $87 млрд к 2025 году
|Европа планирует ввести правила для беспилотников к 2019 году
|Основатель Uber Трэвис Каланик подал в отставку
|Безрамочный смартфон Bluboo S1 с «вкусными» характеристиками оценили в $150
|Магазин JD.com начал полностью автоматическую доставку товаров с использованием дронов и колесной робототехники
|Lincoln представил свою самую большую и дорогую модель
|7 из 10 крупнейших поставщиков смартфонов в мире — из Китая