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Антонов планирует поставку 50 самолетов Ан-178 в Китай
14:21 23.06.2017 |
ГП Антонов, ГП Ивченко-Прогресс и АО Мотор Сич на авиасалоне в парижском Ле Бурже обсудили с китайским заказчиком поставку 50 самолетов Ан-178. Об этом сообщает пресс-служба Мотор Сич.
"Состоялась ключевая встреча между компаниями Антонов, ГП Ивченко-Прогресс, АО Мотор Сич и китайским заказчиком по проекту самолета Ан-178. Речь идет о поставке 50 самолетов в Китай: 12 самолетов в готовом виде, и 40 самолетокомплектов. Увязан вопрос по срокам передачи, по финансовым поступлениям и отгрузке реальной и материальной части для производства этого самолёта в Китае", - сказано в сообщении.
Планируется, что на Ан-178 будет установлен турбореактивный двигатель Д-436-148ФМ производства Мотор Сич.
Напомним, в 2015 году Антонов завершил строительство опытного образца среднего транспортника Ан-178 и поднял его в воздух. В мае 2015-го азербайджанская компания Silk Way Airlines заказала 10 Ан-178. Еще 12 купила китайская A-star (договор предусматривает последующую организацию производства в КНР). Также подписан договор с Hong Kong Leyuan Communication Technology Investments Group Limited (HK LCTI) о поставке 25 самолетов Ан-178.
Украина презентует на авиасалоне свой новый среднемагистральный грузовой самолет Ан-132Д. Ан-132Д - первый прототип перспективного многоцелевого транспортного Ан-132, который создается ГП Антонов совместно с партнерами из Саудовской Аравии.
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