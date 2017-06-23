Антонов планирует поставку 50 самолетов Ан-178 в Китай

ГП Антонов, ГП Ивченко-Прогресс и АО Мотор Сич на авиасалоне в парижском Ле Бурже обсудили с китайским заказчиком поставку 50 самолетов Ан-178. Об этом сообщает пресс-служба Мотор Сич.

"Состоялась ключевая встреча между компаниями Антонов, ГП Ивченко-Прогресс, АО Мотор Сич и китайским заказчиком по проекту самолета Ан-178. Речь идет о поставке 50 самолетов в Китай: 12 самолетов в готовом виде, и 40 самолетокомплектов. Увязан вопрос по срокам передачи, по финансовым поступлениям и отгрузке реальной и материальной части для производства этого самолёта в Китае", - сказано в сообщении.

Планируется, что на Ан-178 будет установлен турбореактивный двигатель Д-436-148ФМ производства Мотор Сич.

Напомним, в 2015 году Антонов завершил строительство опытного образца среднего транспортника Ан-178 и поднял его в воздух. В мае 2015-го азербайджанская компания Silk Way Airlines заказала 10 Ан-178. Еще 12 купила китайская A-star (договор предусматривает последующую организацию производства в КНР). Также подписан договор с Hong Kong Leyuan Communication Technology Investments Group Limited (HK LCTI) о поставке 25 самолетов Ан-178.





Украина презентует на авиасалоне свой новый среднемагистральный грузовой самолет Ан-132Д. Ан-132Д - первый прототип перспективного многоцелевого транспортного Ан-132, который создается ГП Антонов совместно с партнерами из Саудовской Аравии.