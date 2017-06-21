НБУ нанял детективов Kroll и консалтера AlixPartner для расследования возможных злоупотреблений в Приватбанке

Национальный банк нанял детективное агентство Kroll и консалтера AlixPartners для проведения forensic audit в Приватбанке, который определит масштаб возможных злоупотреблений.

Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник, близкий к финансовым кругам.

Данная компания проведет forensic audit, который определит кто, сколько, каким образом и куда выводил средства из Приватбанка.

По результатам проверки будет подготовлен материал, который будет направлен в правоохранительные органы, как украинские, так и зарубежные.

Ожидается, что forensic audit закончится до сентября.

Как сообщали Українські Новини, Генеральная прокуратура подозревает бывшее руководство Приватбанка в растрате средств в пользу связанных с бывшими акционерами компаний.

Генпрокуратурой с 16 марта проводится расследование в отношении бывших должностных лиц Приватбанка, которые совершили растрату денежных средств в особо крупных размерах.

18 декабря 2016 года украинское правительство приняло решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно данному решению, государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд гривен.



