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НБУ нанял детективов Kroll и консалтера AlixPartner для расследования возможных злоупотреблений в Приватбанке
18:27 21.06.2017 |
Национальный банк нанял детективное агентство Kroll и консалтера AlixPartners для проведения forensic audit в Приватбанке, который определит масштаб возможных злоупотреблений.
Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник, близкий к финансовым кругам.
Данная компания проведет forensic audit, который определит кто, сколько, каким образом и куда выводил средства из Приватбанка.
По результатам проверки будет подготовлен материал, который будет направлен в правоохранительные органы, как украинские, так и зарубежные.
Ожидается, что forensic audit закончится до сентября.
Как сообщали Українські Новини, Генеральная прокуратура подозревает бывшее руководство Приватбанка в растрате средств в пользу связанных с бывшими акционерами компаний.
Генпрокуратурой с 16 марта проводится расследование в отношении бывших должностных лиц Приватбанка, которые совершили растрату денежных средств в особо крупных размерах.
18 декабря 2016 года украинское правительство приняло решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.
Согласно данному решению, государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд гривен.
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