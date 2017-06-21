Брокер ХМ провел новый семинар Форекс в Пекине

Брокер ХМ продолжает расширять свое присутствие на китайском финрынке. Всего месяц назад компания посетила КНР и провела там Форекс семинар для трейдеров. И вот уже прошло новое образовательное мероприятие в этой стране - в городе Пекине.

Информацию в рамках семинара представил Габриэль Йе. Он рассказал присутствующим об эффективных подходах к поиску точек входа и выхода из финрынка во время торговли на колебаниях. Помимо этого, внимание было уделено теме оценки трендов и ценовых движений.

По завершении семинара Форекс команда брокера ХМ организовала лотерею с призовым фондом в 1,5 тыс. долларов. Имена победителей оглашены на сайте компании.

Также руководство ХМ сообщило о том, что в следующем месяце будут организованы еще 2 семинара в КНР, зарегистрироваться в которых можно уже сейчас.

В компании рассказали еще и о том, что ХМ стал участником финвыставки The Forex Day, которая прошла в столице Испании 10.06.17. Это мероприятие посетили частные трейдеры и финорганизации, которые работают на рынке Forex.

По материалам: IAFT News

