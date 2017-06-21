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Брокер ХМ провел новый семинар Форекс в Пекине
15:39 21.06.2017 |
Брокер ХМ продолжает расширять свое присутствие на китайском финрынке. Всего месяц назад компания посетила КНР и провела там Форекс семинар для трейдеров. И вот уже прошло новое образовательное мероприятие в этой стране - в городе Пекине.
Информацию в рамках семинара представил Габриэль Йе. Он рассказал присутствующим об эффективных подходах к поиску точек входа и выхода из финрынка во время торговли на колебаниях. Помимо этого, внимание было уделено теме оценки трендов и ценовых движений.
По завершении семинара Форекс команда брокера ХМ организовала лотерею с призовым фондом в 1,5 тыс. долларов. Имена победителей оглашены на сайте компании.
Также руководство ХМ сообщило о том, что в следующем месяце будут организованы еще 2 семинара в КНР, зарегистрироваться в которых можно уже сейчас.
В компании рассказали еще и о том, что ХМ стал участником финвыставки The Forex Day, которая прошла в столице Испании 10.06.17. Это мероприятие посетили частные трейдеры и финорганизации, которые работают на рынке Forex.
По материалам: IAFT News
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