"Ашан Ритейл Украина", оперирующий сетью из 11 гипермаркетов в Киеве, Львове, Одессе, Запорожье и Кривом Роге, подписал соглашение с украинским дистрибьютором "Караван" о выкупе его активов - 9 гипермаркетов в Украине, в которых занято 3300 сотрудников.

"Благодаря выкупу сети ("Караван") "Ашан Ритейл Украина" усилит свое присутствие в Киеве, а также будет присутствовать в четырех новых городах - Харькове, Днепре, Житомире и Черновцах", - говорится в сообщении покупателя во вторник.

Согласно ему, общая площадь гипермаркетов "Караван" составляет 58 тыс. кв. м.

"Ашан" добавляет, что эта покупка развивает также его мультиформатность. Покупатель указывает, что сделка уже получила одобрение Антимонопольного комитета Украины.

Как сообщалось, в середине января этого года владелец компании Karavan Real Estate Limited (Нормандские о-ва), управляющей строительством и развитием сети ТРЦ "Караван", Александр Ярославский подтвердил, что сеть ТРЦ договорилась с сетью гипермаркетов "Ашан" об открытии ее магазинов в ТРЦ "Караван".

А.Ярославский уточнил, что никогда не имел отношения к гипермаркетам "Караван", которые в настоящее время работают в ТРЦ. Он пояснил, что является владельцем непосредственно ТРЦ общей площадью 100 тыс. кв. м, поэтому в данном соглашении с "Ашан" выступает как арендодатель.

"Ашан Ритейл" входит в состав Auchan Holding, не котируется на бирже и объединяет семейных акционеров и сотрудников. Auchan Holding представлен в 16 странах и состоит из трех предприятий: "Ашан Ритейл", объединяющая во всех странах существующие каналы продаж продовольственных товаров (гипермаркеты, супермаркеты и е-коммерция); "Иммошан" (Immochan) и Оней Банк (Oney Banque).

Группа Auchan создана в 1961 году. В 2016 году выручка Auchan Holding выросла на 0,7% - до EUR52,8 млрд, а чистая прибыль - на 18,2%, до EUR0,82 млрд.

В Украине управление гипермаркетами "Ашан" осуществляется через ООО "Ашан Украина Гипермаркет" (Киев), которое было создано в 2007 году. Первый гипермаркет "Ашан" в Украине был открыт в конце марта 2008 года, сейчас сеть насчитывает 11 гипермаркетов в Украине: шесть - в Киеве, по одному - в Кривом Роге (Днепропетровская обл.), Запорожье, Львове, Сокольниках (Львовская обл.) и Фонтанке (Одесская обл.). Штат сотрудников превышает 3,6 тыс. чел.

Выручка "Ашан Украина Гипермаркет" в 2015 году выросла на 33% - до 8 млрд 864,6 млн грн, а чистый убыток сократился на 32,8% - до 195,61 млн грн. За 9 месяцев 2016 года компания получила 39,81 млн грн чистой прибыли при выручке 6 млрд 768,63 млн грн.

Сеть "Караван" в Украине с октября 2003 года вместе с сетью одноименных ТРЦ развивали Сергей Хрипков и Андрей Гордиенко. Впоследствии они продали сеть ТРЦ. В настоящее время сетью гипермаркетов "Караван" управляет ООО "Группа ритейла Украины" ("ГРУ", Киев), которая согласно госреестру принадлежит кипрской "Ронгейт Холдингс Лимитед", конечным бенефициарным собственником которой указан киприот Симеон Симеон.

Чистый доход "ГРУ" в 2015 году составил 3 млрд 301,69 млн грн, чистая прибыль - 14,27 млн грн, данные за 2016 год пока отсутствуют.

Международная финансовая корпорация (IFC), член Группы Всемирного банка, в начале июня сообщила о предоставлении 400 млн грн восьмилетнего кредита "Ашан Ритейл", чтобы поддержать ее долгосрочную инвестиционную программу в Украине.