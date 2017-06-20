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СБУ обвиняет "Укрзализныцю" в наличии "смотрящих" и незаконных скидках российским ФПГ на $10 млн
18:31 20.06.2017 |
Генеральная прокуратура Украины при оперативном сопровождении СБУ проводит досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ПАО «Укрзализныця.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.
«Действуя в интересах российских горно-обогатительных холдингов и экспедиторских компаний, они безосновательно пересмотрели тарифные условия, значительно занизив их. Тем самым государству нанесен ущерб на сумму более 10 млн долларов», - говорится в сообщении.
Правоохранители провели ряд обысков по месту работы и жительства причастных к противоправной деятельности лиц.
«Полученные в ходе следственных действий данные свидетельствуют о влиянии со стороны так называемых «смотрящих» на принятие решений руководством ПАО «Украинская железная дорога». Такие действия приводили к нанесению вреда интересам государства и получению сверхприбылей российскими финансово-промышленными группами», - отметили в СБУ.
По данным ведомства, также установлено проведение отдельными лицами несанкционированных переговоров от имени ПАО «Украинская железная дорога» на территории Российской Федерации. Продолжаются следственные действия.
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