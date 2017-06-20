Финансовые новости
- |
- 20.06.17
- |
- 21:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Стокгольмский арбитраж планирует немного отложить решение по транзитному спору "Газпрома" и "Нафтогаза" - НАК
17:27 20.06.2017 |
Трибунал при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма планирует немного отложить решение по транзитному спору ОАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины", сообщил директор по юридическим вопросам НАК Ярослав Теклюк.
"Это дело сейчас также находится на финальном этапе: в конце прошлого года прошли устные слушания, теперь суд готовит решение. Оно должно быть вынесено до конца июня, однако в ходе телефонной конференции с нашим советником суд сообщил, что планирует обратиться в секретариат Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма с просьбой о переносе предельной даты вынесения окончательного решения. На какое время, сказать сложно, но думаю, это будет несколько месяцев", - сказал он в интервью "Юридической газете", текст которого обнародован на сайте НАК во вторник.
Претензии "Нафтогаза" к "Газпрому" по транзитному контракту составляют $12,3 млрд в части недопоставки и недоплаты за услуги по транзиту через ГТС Украины в 2009-2016 гг. НАК хочет привести данный контракт в соответствие с европейским антимонопольным и энергетическим законодательством, обязать "Газпром" предоставлять шиппер-коды. Требования "Газпрома" по транзитному контракту по состоянию на весну 2017 года составляют всего $0,007 млрд.
Ранее, 31 мая, стороны получили отдельное решение Стокгольмского трибунала по контракту на поставку газа, который удовлетворил требование "Нафтогаза" о пересмотре цены с учетом рыночных условий с апреля 2014 года. Арбитраж обязал изменить положение контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" о принципе "бери или плати", поскольку оно было избыточным и дискриминационным, и отменил запрет на реэкспорт Украиной газа.
"Нафтогазу" причитается компенсация из-за переплаты за газ в четвертом квартале 2014 года и в 2015 году. В то же время "Газпром" сможет получить доплату за поставки газа во втором квартале 2014 года.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Янтарная схема: Почему с Розенблата и Полякова хотят снять неприкосновенность
ТОП-НОВОСТИ
|Рада намерена упростить ведение бизнеса и привлечение иностранных инвестиций эмитентами ценных бумаг
|Оборот розничной торговли Украины в январе-мае вырос на 7,1% - Госстат
|Холодницкий направил генпрокурору представление на снятие неприкосновенности с нардепа Довгого
|Расследование в "янтарном деле" стало первой совместной операцией НАБУ и ФБР - Сытник
Установление незаконных схем попытки легализации добычи янтаря и причастности к ним народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова стало первой агентурной операцией НАБУ, проведенной совместно с ФБР США, заявил директор НАБУ Артем Сытник.
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|"Ашан" приобрел сеть гипермаркетов "Караван"
|СБУ обвиняет "Укрзализныцю" в наличии "смотрящих" и незаконных скидках российским ФПГ на $10 млн
|Стокгольмский арбитраж планирует немного отложить решение по транзитному спору "Газпрома" и "Нафтогаза" - НАК
|Verum Option сохраняет лидерство на рынке бинарных опционов
|Приватбанк подписал меморандум о сотрудничестве в сфере ипотечного кредитования и лизинга жилья с ГИУ
|"Укрзализныця" намерена выпустить корпоративные облигации на 2 млрд гривен в 2017
Это интересно
|14 признаков того, что вас выживают из коллектива
|Что техгиганты делают со своими миллиардами?
|Электроустановка седана Audi A8 откроет новые возможности
|Илон Маск утверждает, что властям Лос-Анджелеса пришлась по душе идея высокоскоростных тоннелей
|Airbus показал обновленную версию крупнейшего пассажирского авиалайнера A380
|Amazon Dash Wand — "волшебная" палочка для заказа еды и не только
|Amazon купит сеть премиальных супермаркетов Whole Foods за $13,7 млрд