Трибунал при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма планирует немного отложить решение по транзитному спору ОАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины", сообщил директор по юридическим вопросам НАК Ярослав Теклюк.

"Это дело сейчас также находится на финальном этапе: в конце прошлого года прошли устные слушания, теперь суд готовит решение. Оно должно быть вынесено до конца июня, однако в ходе телефонной конференции с нашим советником суд сообщил, что планирует обратиться в секретариат Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма с просьбой о переносе предельной даты вынесения окончательного решения. На какое время, сказать сложно, но думаю, это будет несколько месяцев", - сказал он в интервью "Юридической газете", текст которого обнародован на сайте НАК во вторник.

Претензии "Нафтогаза" к "Газпрому" по транзитному контракту составляют $12,3 млрд в части недопоставки и недоплаты за услуги по транзиту через ГТС Украины в 2009-2016 гг. НАК хочет привести данный контракт в соответствие с европейским антимонопольным и энергетическим законодательством, обязать "Газпром" предоставлять шиппер-коды. Требования "Газпрома" по транзитному контракту по состоянию на весну 2017 года составляют всего $0,007 млрд.

Ранее, 31 мая, стороны получили отдельное решение Стокгольмского трибунала по контракту на поставку газа, который удовлетворил требование "Нафтогаза" о пересмотре цены с учетом рыночных условий с апреля 2014 года. Арбитраж обязал изменить положение контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" о принципе "бери или плати", поскольку оно было избыточным и дискриминационным, и отменил запрет на реэкспорт Украиной газа.

"Нафтогазу" причитается компенсация из-за переплаты за газ в четвертом квартале 2014 года и в 2015 году. В то же время "Газпром" сможет получить доплату за поставки газа во втором квартале 2014 года.

