Финансовые новости
- |
- 20.06.17
- |
- 15:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Verum Option сохраняет лидерство на рынке бинарных опционов
12:15 20.06.2017 |
Аналитические исследования специалистов МОФТ продолжают фиксировать рост популярности рынка бинарных опционов. Ежемесячно этот сегмент получает все больше симпатий инвесторов различного калибра. Май не стал исключением и продемонстрировал нам все ту же активную борьбу среди бинарных брокеров.
Привлекательность бинарных опционов состоит в том, что работа этими финансовыми инструментами достаточно проста и одновременно с этим высокодоходна. Таким образом, бинарный рынок стабильно пополняет свои ряды новыми инвесторами. В этих условиях наблюдается постоянная конкуренция между бинарными компаниями, которая и является движущей силой развития сегмента в целом, выделяя из всех брокеров самых лучших.
По итогам последнего месяца самой востребованной компанией остается Verum Option. Она опять «утерла нос» всем своим конкурентам, демонстрируя тот уровень услуг и сервиса, которым может похвастать исключительно лидер бинарного рынка.
Verum Option продолжает разрабатывать и внедрять новые технологические возможности, а также становится инициатором различных событий, которые позволяют компании приковывать к себе внимание множества активных трейдеров.
Второе место достается компании OlympTrade, которая, несмотря на неудачу в прошлом месяце, не прекратила борьбу за более высокую позицию в рейтинге и отвоевала ее у своего главного соперника - IQOption.
В свою очередь, IQOption не смогла вывести свои торговые обороты на тот необходимый уровень, благодаря которому она бы укрепилась на второй ступени. Поэтому компания была обречена на снижение и под давлением потеряла одну позицию, закрыв ТОП-3 рейтинга.
Четвертое место смогла закрепить за собой компания Binomo. Ей удалось удержаться в рейтинге за счет крупного прироста в предыдущем месяце, но уже в мае Binomo начала сбавлять обороты.
Закрывает ТОП-5 рейтинга Grand Capital. Эта компания уже второй месяц подряд остается на границе пятерки лучших бинарных брокеров. Но, несмотря на это, ее торговая динамика постоянно колеблется, ставя под удар положение как в рейтинге, так и на рынке в целом.
Вновь войти в рейтинг и открыть вторую его пятерку удалось компании Binarium. Предыдущие два весенних месяца она показывала стабильный спад, но внедрение новых маркетинговых стратегий обеспечило брокеру торговый прирост и место в ТОП-10 рейтинга бинарных опционов МОФТ.
С потерей одной позиции по итогам мая на 7-м месте разместилась InstaForex. Эта компания значительно снизила обороты, позволив части своих инвесторов перейти к конкурентам. На данный момент команда InstaForex должна обратить на это внимание и предпринять экстренные меры для избежания оттока клиентов в будущем.
Corsa Capital начала снижение в рейтинге, спустившись с 7-го на 8-е место. На данный момент потери брокера незначительны, но все же такое снижение можно считать «тревожным звонком», который должен начать мотивировать компанию к более активным действиям.
На девятом месте разместилась FINMAX. Компания также снизилась на одну позицию, но смогла удержаться в числе самых востребованных бинарных брокеров.
Со снижением закрывает ТОП-10 рейтинга и Binary.com. Уже длительный период времени в компании фиксируется «застой», который с каждым разом становится все более серьезным препятствием для движения Binary.com к вершине рейтинга.
Рейтинг брокеров бинарных опционов был составлен на основе анализа торговли самого большого сообщества трейдеров в Мире - МОФТ.
По материалам: IAFT News
По материалам: IAFT News
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Нацсовет реформ не одобрял проект пенсионной реформы, а лишь внес предложения, - источник
ТОП-НОВОСТИ
|Приморье. ВСУ готовы ударить по Пикузам
|Рада намерена ввести автоматизированный арест средств на банковских счетах должников
|НБУ считает ключевыми рисками финсектора значительное присутствие государства и высокую долю неработающих кредитов
|Проект бюджетной резолюции предусматривает увеличение минимальной зарплаты на 38,3% до 4,4 тыс. гривен к 2020
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Киевсовет продлил договор с "Киевэнерго" на управление теплосетями города до 27 апреля 2018
|Verum Option сохраняет лидерство на рынке бинарных опционов
|Приватбанк подписал меморандум о сотрудничестве в сфере ипотечного кредитования и лизинга жилья с ГИУ
|"Укрзализныця" намерена выпустить корпоративные облигации на 2 млрд гривен в 2017
|"Славянские обои-КФТБ" за 5 мес. замедлила темп падения выпуска обоев до 8%
|Лидером рейтинга лучших брокеров Форекс снова стал FXPro
Предыдущий отчетный период стал переломным и продемонстрировал, что для пребывания в числе 15-ти лучших Форекс брокеров последним необходимо стабильно наращивать торговые обороты, внедрять новые технологии и разрабатывать актуальные стратегии привлечения клиентов
Это интересно
|Электроустановка седана Audi A8 откроет новые возможности
|Илон Маск утверждает, что властям Лос-Анджелеса пришлась по душе идея высокоскоростных тоннелей
|Airbus показал обновленную версию крупнейшего пассажирского авиалайнера A380
|Amazon Dash Wand — "волшебная" палочка для заказа еды и не только
|Amazon купит сеть премиальных супермаркетов Whole Foods за $13,7 млрд
|Технологии: 11 историй об упущенных возможностях
|Экраны формата 18:9 обещают подогреть рынок смартфонов