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"Укрзализныця" намерена выпустить корпоративные облигации на 2 млрд гривен в 2017
09:28 20.06.2017 |
Публичное акционерное общество "Укрзализныця" намерено выпустить корпоративные облигации на общую сумму 2 млрд гривен в 2017 году.
Об этом говорится в сообщении ПАО, передают Українські Новини.
"ПАО "Укрзализныця" как одна из стратегических государственных компаний для экономики Украины стремится присутствовать на локальном рынке долговых ценных бумаг. Компания намерена осуществить в 2017 году выпуск корпоративных облигаций общим объемом 2 млрд гривен", - сказано в сообщении.
Председатель правления Войцех Бальчун отмечает, что выпуск облигаций станет важным шагом для финансового оздоровления железнодорожной отрасли, поскольку будет способствовать повышению ликвидности "Укрзализныци", улучшению структуры кредитного портфеля и минимизации финансовых рисков за счет избежания дополнительных потерь в случае курсовых колебаний.
"Сопровождать выпуск и обеспечивать размещение эмиссии после ее утверждения наблюдательным советом будет компания Concorde Capital, которая предварительно выбрана андеррайтером", - сказано в сообщении.
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году публичное акционерное общество "Укрзализныця" намерено привлечь 16,9 млрд гривен заемных средств и выплатить 14,7 млрд гривен возврата займов.
2017 год "Укрзализныця" планирует закончить с EBITDA 23,4 млрд гривен и доходом 82,9 млрд гривен.
В 2016 году "Укрзализныця", согласно международным стандартам финансовой отчетности, сократила убыток в 2,3 раза, или на 9,5 млрд гривен до 7,3 млрд гривен по сравнению с 2015 годом; увеличила доходы от реализации на 6,4 млрд гривен до 66,6 млрд гривен.
По национальным стандартам бухгалтерского учета прибыль предприятия составила 0,3 млрд гривен, тогда как в 2015 году был убыток - 683,3 млн гривен.
Публичное акционерное общество "Укрзализныця" начало свою хозяйственную деятельность с 1 декабря 2015 года.
В состав "Укрзализныци" входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.
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