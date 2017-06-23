СевГОК за 5 мес. снизил выпуск окатышей на 28,8%

Северный горно-обогатительный комбинат (СевГОК, Кривой Рог Днепропетровской обл.), входящий в группу "Метинвест", в январе-мае 2017 года сократил производство товарных окатышей на 28,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 2,777 млн тонн.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель комбината, за пять месяцев выпуск концентрата снизился на 12,2% - до 4,640 млн тонн.

В мае СевГОК произвел 688 тыс. тонн окатышей, 996 тыс. тонн концентрата, тогда как в апреле - 358 тыс. тонн окатышей, 970 тыс. тонн концентрата.

Как сообщалось, снижение производства окатышей произошло вследствие блокады железнодорожного сообщения с Донбассом - СевГОК остановил половину машин окомкования. Кроме того, группе пришлось оперативно решать вопрос с нахождением потребителей на внешних рынках. Проблем добавила также "Укрзализныця", которая до сих пор не может наладить поставки ЖРС на мариупольские комбинаты, вследствие чего они также вынуждены снижать выплавку чугуна.

СевГОК в 2016 году увеличил производство товарных окатышей на 15,5% по сравнению с 2015 годом - до 8,882 млн тонн, но снизил концентрата на 11,5% - до 11,637 млн тонн.

СевГОК - крупнейшее в Европе горнодобывающее предприятие с законченным циклом подготовки доменного сырья - железорудного концентрата с содержанием железа 66% и окатышей с содержанием железа 62,3% и 63%.

Добывающий комплекс предприятия состоит из Первомайского карьера с производительностью 26 млн тонн сырой руды в год и Анновский карьер с производительностью сырой руды 10 млн тонн руды в год.

Перерабатывающий комплекс состоит из дробильных фабрик №№1-3 обогатительных фабрик №№1,2 и двух цехов по производству окатышей.

СевГОК входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

Управляющей компанией группы "Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг".