Группа компаний (ГК) "АТБ" (Днепр), развивающая одноименную торговую сеть в Украине, завершила сделку по покупке логистического парка "Копылов" категории "А", расположенного в Копылове (Макаровский р-н Киевской обл.).

"Сделка по покупке компанией "АТБ" логистического парка "Копылов" состоялась", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" проинформированный источник на рынке.

По его словам, объект продан группе компаний "АТБ" бельгийской компанией Ghelamco Group. Он будет предназначен для обеспечения логистических нужд торговой сети "АТБ".

В "АТБ" агентству "Интерфакс-Украина" пока не предоставили комментарии.

Как сообщалось, ранее Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил ООО "АТБ-торгострой" (Днепр) приобрести активы ООО "Саксесс Инвест" (Киев) в виде целостного имущественного комплекса.

В АМКУ ранее сообщили, что объект концентрации размещен по ул.Индустриальная, 6 в Копылове. По соответствующему адресу расположен логистический парк "Копылов" категории "А", введенный в эксплуатацию 31 октября 2008.

Ранее со ссылкой на компанию DTZ (Киев, теперь - Cushman & Wakefield) сообщалось, что девелопером логистического парка "Копылов" выступила бельгийская компания Ghelamco, управлением и техническим обслуживанием логистического парка с момента его введения занималась DTZ.

Согласно данным веб-сайта Ghelamco, объект состоит из двух зданий (дистрибьюторские помещения и офисы) общей площадью более 30 тыс. кв. и расположен на участке 5,7 га.

ООО "АТБ-торгострой" создано в 2004 году.

Основным видом деятельности является предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.

Участниками ООО, согласно данным Единого госреестра, являются ООО "Фирма "Элина" (68,28%, с. Слобожанское Днепропетровской обл.), ООО "АТБ-Инвест" (0,0016%, Днепр), Вег Холдингс Лимитед (31,712%, Никосия, Кипр).

Размер уставного капитала составляет 1,17 млрд грн.

ООО "Саксесс Инвест" создано в 2005 году.

Основным видом деятельности является предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.

Чистый убыток ООО в 2015 году вырос на 83% по сравнению с 2014 годом - до 113,3 млн грн, чистый доход увеличился на 76% и составил 65,44 млн грн.

Согласно данным Единого госреестра, собственником 100% уставного капитала предприятия является ООО "Корпорат Инвест" (Киев). Конечными бенефициарами выступают Стихтинг администртикантроорптер - Пол Хилаире Аугуста Гейсенс и Риа Анна Вандоорне (Бельгия).

Размер уставного капитала составляет 350 тыс. грн.