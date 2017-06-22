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"К.А.Н. Девелопмент" планирует построить в Киеве многопрофильный госпиталь
14:21 22.06.2017 |
Собственник и почетный президент ООО "К.А.Н. Девелопмент" (Киев) Игорь Никонов планирует реализовать по ул. Столичное шоссе в Киеве проект строительства многопрофильного госпиталя.
"Да, хочу построить госпиталь. Как-то я услышал данные, сколько наших граждан уезжает лечиться за границу. На это тратятся огромные деньги государства. Мы решили создать многопрофильный госпиталь, который будет сертифицирован по европейской системе", - рассказал И.Никонов в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
По его словам, объект планируется реализовать на земельном участке площадью приблизительно 1,5 га на недалеко от метро Выдубичи, по ул. Столичное шоссе в Киеве. Общая площадь госпиталя составит около 20 тыс. кв. м.
"Работать в нем изначально будут как наши лучшие специалисты, так и иностранные врачи, параллельно проводя обучение передовым мировым протоколам лечения... Сейчас мы ведем переговоры с израильскими, немецкими и американскими госпиталями, проект больницы в стадии разработки", - отметил И.Никонов.
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