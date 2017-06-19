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Лидером рейтинга лучших брокеров Форекс снова стал FXPro
13:38 19.06.2017 |
Аналитические данные МОФТ (Международного объединения Форекс трейдеров) продолжают формировать рейтинг самых востребованных и успешных брокеров Форекс.
Итоги весенней гонки показали, насколько активно и бескомпромиссно брокерские компании борются за лидерство в рейтинге МОФТ. Предыдущий отчетный период стал переломным и продемонстрировал, что для пребывания в числе 15-ти лучших Форекс брокеров последним необходимо стабильно наращивать торговые обороты, внедрять новые технологии и разрабатывать актуальные стратегии привлечения клиентов. Сегодняшний рейтинг сможет наглядно рассказать о том, кто из брокеров справился с поставленными задачами, а у кого не хватило для этого мощности и потенциала.
Вновь обойти всех своих конкурентов удалось FXPro. Эта компания уверенно двигается вперед, ориентируясь исключительно на победу и лидерство. По итогам мая торговый прирост FXPro побил все рекорды, обязывая тем самым как самого лидера рейтинга, так и остальных участников гонки удерживать свои обороты на самом высоком уровне.
Надеемся на то, что FXPro сможет стабильно придерживаться достигнутых максимумов и продолжит движение вперед.
На второе место вернулась RoboForex. Несмотря на свои потери в прошлом месяце, компания не стала сдаваться и отвоевала свое место в тройке лидеров. RoboForex перешагнула две ступеньки рейтинга по направлению к вершине, отправив вниз по лестнице своего главного конкурента - Forex4you.
Третье место опять отстояла компания FortFs, которая удерживается на границе ТОП-3 уже третий месяц подряд. Такие стабильно хорошие результаты удается показывать далеко не всем брокерам, что говорит нам о стабильном развитии внутри компании.
На четвертое место, как мы уже отметили, спустилась Forex4you с потерей двух позиций. Она начала терять обороты, значительно уменьшив свои торговые показатели. Из-за этого не смогла противостоять давлению более сильных соперников и вылетела за пределы тройки лидеров.
На границе ТОП-5 укрепилась InstaForex. Стабильность в рейтинге ей обеспечил торговый прирост. Хоть он и оказался незначительным, но сыграл большую роль для положения компании.
EXNESS также сумела удержать за собой 6-е место рейтинга, но для этого и ей пришлось демонстрировать прирост. Эта компания на своем примере показывает, что для успешного противостояния конкурентам нужно постоянно трудиться на улучшение результата.
Итоги мая стали решающими не только для постоянных участников ТОП-15 рейтинга, но и для компаний за его пределами.
Очень решительной оказалась компания FreshForex, бросившая вызов завсегдатаям рейтинга. Ей удалось завоевать 7-е место с приростом в 11 позиций. Такой резкий рывок компания совершила за счет увеличения торговых оборотов в два раза.
Последовала ее примеру и TurboForex, которая в последнее время демонстрировала только снижение и спад. В мае компания начала восстанавливать свои обороты, за счет чего и преодолела целых 13 ступенек, став рекордсменом этого рейтинга по приросту позиций.
На 9-м месте разместилась «Альфа-Форекс» с плюсом в три ступени и стабильными показателями. Прогнозы аналитиков МОФТ, опубликованные в прошлом месяце, оказались верными. А точнее, отсутствие активности «Альфа-Форекс» было обусловлено ее подготовкой к стабилизации позиций и дальнейшему их росту. На данном этапе компания следует именно этому сценарию.
Закрывает ТОП-10 Grand Capital, потерявшая две ступеньки в рейтинге. Брокеру не удалось достигнуть тех результатов, которые были продемонстрированы им ранее. Причина спада оборотов компании пока не ясна, поэтому следующий месяц станет показательным для Grand Capital.
11-е место получила AVATrade. По сравнению с прошлым месяцем компания потеряла одну позицию. Такой незначительный спад, конечно же, не идет в сравнение с тем, как стремительно и уверенно она ворвалась в апрельский рейтинг.
XM разместилась на 12-й ступеньке с потерей в 3 позиции. Компания не только подверглась давлению сверху, но и значительно снизила объемы торгов, что вполне справедливо можно считать основной причиной снижения.
Новым «лицом» в списке самых востребованных брокеров Форекс стала ActivTrades. Она уверенно поднялась с 19-го на 13-е место рейтинга, перешагнув 6 ступеней.
Граница ТОП-15 рейтинга Форекс брокеров МОФТ осталась без глобальных изменений, компании просто поменялись местами друг с другом. В мае 14-е место досталось WELTRADE, а честь закрывать рейтинг получила AMarkets.
Исследования, на которых был построен рейтинг, проведены на основе анализа показателей торговли самого большого сообщества Форекс трейдеров в Мире - МОФТ.
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