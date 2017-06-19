Группа компаний "Нова Пошта" ввела использование электронных денег в системе Forpost.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини.

Клиентам "Новой пошты", работающим в сегменте онлайн-торговли, уже доступны электронные деньги.

Процессинг электронных денег работает через платежную систему Forpost в тестовом режиме.

Вскоре она станет частью операционной модели компании, включая адресную доставку "Новой пошты".

"В ближайших планах - превратить виртуальный кошелек в полноценное платежное средство, которое поможет быстро рассчитаться за покупки, услуги, в т.ч. коммунальные. Особенно интересными электронные деньги будут игрокам рынка e-commerce, в том числе интернет-магазинам, которые осуществляют курьерскую доставку товаров с "Новой поштой". "Пост Финанс" уже приглашает их к сотрудничеству", - отмечается в сообщении.

Эмитентом электронных денег для платежной системы Forpost стал Альфа-Банк (Украина), электронные платежные средства эмитируются в гривне.

Как сообщали Українські Новини, в октябре 2014 года компания экспресс-доставки "Нова пошта" решила создать собственную систему денежных переводов Forpost.

Компания "Пост Финанс" - часть группы компаний "Новая пошта", которая работает на рынке финансовых услуг Украины с 2012 года.

Предлагает клиентам переводы "Безналичный", "Мгновенный", "Экспресс" через международные и внутригосударственные платежные системы.

"Новая почта" - оператор на рынке экспресс-доставки почтовых отправлений по Украине, созданный в 2001 году.

Почтовые отделения компании расположены в городах и поселках по всей стране, а большие грузовые отделения - в промышленных зонах областных центров.