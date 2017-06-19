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"Укртелеком" предлагает 1 тыс. грн вознаграждения за помощь в задержании каждого вора кабеля в Днепропетровской области
07:29 19.06.2017 |
ПАО "Укртелеком" предлагает гражданам Днепропетровской области получить 1 тыс. грн вознаграждения за информацию о ворах медного кабеля или их противоправных действиях, которая поможет задержать преступников, сообщается в пресс-релизе компании в пятницу.
Вознаграждение будет предоставлено, если злоумышленника удастся задержать и взять под стражу, а сведения о совершении уголовного преступления внести в Единый реестр досудебных расследований.
Лицо, предоставившее информацию, также должно дать показания в качестве свидетеля в досудебном расследовании.
Согласно пресс-релизу, Днепропетровская область занимает первое место по количеству краж медного кабеля. Как сообщалось, только в городе Днепр в 2017 году "Укртелекомом" было зафиксировано около 1 тыс. краж, что на 60% больше чем за аналогичный период 2016 года.
По данным председателя совета Украинской ассоциации операторов связи "Телас" Леонида Ошерова, по итогам 2016 года члены ассоциации получили свыше 400 млн грн убытков из-за более 5 тыс. краж.
Ранее, группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №6454 о внесении изменений в Уголовный кодекс в части внедрения уголовной ответственности за повреждение инфраструктуры всех типов линий связи, а также прямого запрета принимать металлолом специального имущества с содержанием цветных металлов, кроме компаний, использующих такой металлолом в своей деятельности.
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