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"Альфа-Форекс" сообщил об изменениях в торговых условиях
14:50 16.06.2017 |
Брокер «Альфа-Форекс» сообщил важную новость своим клиентам. Компания сегодня, после 16 часов по московскому времени, снизит размер кредитного плеча вдвое по ряду торговых инструментов с нацвалютой Британии. Такое решение брокера призвано обезопасить депозит трейдеров, сотрудничающих с «Альфа-Форекс», от финпотерь, к которым может привести нестабильная ситуация по фунту. Сложившаяся ситуация по британской валюте объясняется прошедшими в королевстве парламентскими выборами.
По словам руководства «Альфа-Форекс», кредитное плечо будет изменено по таким парам валют: фунт/доллар, евро/фунт, фунт/киви, фунт/франк, фунт/луни, фунт/иена. Клиентам компании следует учесть данную информацию при заключении сделок и продумывании торговых стратегий.
Также стало известно, что брокер представил на своем сайте обзор инвестиционных счетов «Альфа-Форекс» за июнь, в котором отмечены счета с лучшими показателями за текущий месяц. Данный обзор поможет инвестору выбрать лучшего управляющего.
По материалам: IAFT News
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