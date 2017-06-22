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Две компании "ВиДи Групп" подали заявку на финансовую реструктуризацию долга перед Ощадбанком
07:27 22.06.2017 |
ООО "ВиДи Автосити" и ООО "ВиДи Автосити Кольцевая" (оба Киевская обл.) в четверг подали заявку на реструктуризацию обязательств перед государственным Ощадбанком в рамках процедуры, определенной законом "О финансовой реструктуризации".
Как сообщается на веб-сайте административного секретариата, который курирует систему финансовой реструктуризации, первое собрание привлеченных кредиторов назначено на 29 июня.
В сообщении отсутствует информация об объеме обязательств.
Срок наложения моратория на имущество заемщика и завершение процедуры реструктуризации установлены до 13 сентября 2017 года.
На веб-сайте секретариата также приводится список 51 связанного с кредитором юрлица.
Как сообщалось, принятый парламентом 14 июня 2016 года закон "О финансовой реструктуризации" направлен на содействие восстановлению хозяйственной деятельности должников, находящихся в критическом финансовом положении, путем реструктуризации их денежных обязательств и/или их хозяйственной деятельности. Ключевым органом в процедуре досудебного урегулирования долгов бизнеса станет набсовет, который будет работать как координационный орган по вопросам организации и проведения процедуры финансовой реструктуризации.
Согласно закону, набсовет состоит из девяти человек: по одному представителю от Нацбанка, Министерства финансов, Министерства экономического развития и торговли и Министерства юстиции Украины, пять представителей объединений участников финансовых рынков, объединений представителей бизнеса, экспертов рынка, кандидатуры которых проходят обсуждения на заседании финкомитета.
"ВиДи Груп" основана в 1994 году Виталием Джуринским. Основные направления деятельности - автомобильный бизнес и автологистика, страхование и финансовые услуги, девелопмент.
"ВиДи АвтоСити" - объединение дилерских центров в рамках автомобильных городков в Киеве ("ВиДи АвтоСити Кольцевая" и "ВиДи АвтоСити Борисполь") и Одессе ("ВиДи АвтоСити Одесса") общей площадью 50 тыс. кв.м.
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