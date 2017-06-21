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Запорожский ЖРК за 5 мес. сократил добычу железной руды на 8,4%
15:42 21.06.2017 |
Запорожский железорудный комбинат (ЗЖРК, Днепрорудное Запорожской обл.) в январе-мае 2017 года сократил добычу железной руды, по оперативным данным, на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 1,651 млн тонн.
Как сообщается в информации пресс-центра комбината, в мае шахты "Проходческая" и "Эксплуатационная" произвели 370,2 тыс. тонн руды с высоким содержанием железа. При этом потребителям отгружено 373,4 тыс. тонн руды, что составляет 93,4% от запланированного. Основная причина недовыполнения - нехватка подвижного состава.
"Проблемы с отгрузкой отразились и на показателях с начала года - на металлургические предприятия Украины и зарубежья поставлено 1,714 млн тонн железорудного сырья, что составляет 98,2%. Остальные показатели выше запланированных: выдано на-гора 1651,2 тыс. тонн руды", - констатируется в информации отдела контроллинга комбината.
Также сообщается, что с 1 июня текущего года коммерческим директором ЗЖРК назначен Андрей Манаков, до этого работавший, в частности, на аналогичной должности в ООО "Кроно-Инвест Харьков", с 2007 по 2017гг - директором по материально-техническому снабжению ООО "Свисс Кроно".
Как сообщалось, ЗЖРК в 2016 году сократил добычу железной руды, по оперативным данным, на 4% по сравнению с 2017 годом - до 4,512 млн тонн с 4,701 млн тонн в 2015 году.
ЗЖРК разрабатывает Южно-Билозерское и Переверзевское железорудные месторождения и производит товарную агломерационную и мартеновскую железную руду. Реализует продукцию метпредприятиям Словакии, Чехии, Австрии и Польши, а также в Украине - "Запорожстали".
По данным Нацдепозитария Украины на третий квартал 2016 года, основными акционерами ЧАО являются словацкая фирма Minerfin, a.s. - 51,1697%, меткомбинат "Запорожсталь" - 29,5193%, чешская KSK Consulting, a.s. - 19,0632%.
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