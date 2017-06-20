Финансовые новости
- |
- 20.06.17
- |
- 15:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
"Славянские обои-КФТБ" за 5 мес. замедлила темп падения выпуска обоев до 8%
07:46 20.06.2017 |
ПАО "Славянские обои - КФТБ" (ранее - Корюковская фабрика технических бумаг, Черниговская обл.), крупнейший украинский производитель обоев, в январе-мае 2017 года сократила их выпуск на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 9,8 млн усл. кусков.
Согласно статистическим данным ассоциации "Укрпапир", таким образом, по итогам пяти месяцев фабрика еще немного замедлила темп падения выпуска продукции к аналогичному периоду прошлого года (в январе-апреле он составил 9,1%, в январе-марте - 16% к аналогичному периоду 2016 года), в том числе, с учетом спроса на продукцию, который имеет сезонный характер.
С учетом производственных показателей сократился и темп снижения объема товарной продукции фабрики в денежном выражении до 5,5%, составив 385,8 млн грн.
По данным ассоциации, в целом за этот период производство обоев в Украине возросло на 7% к январю-маю-2016 - до 23 млн усл. кусков.
При этом в мае их выпуск сократился на 9,6% к маю-2016, и на 0,6% к апрелю текущего года, до 5,43млн усл. кусков.
"Славянские обои - КФТБ" выпускает бумажные гофрированные, моющиеся, дуплексные, акриловые, виниловые обои, на флизелиновой основе, обои горячего тиснения, производит более 2500 дизайнов продукции.
Как сообщалось, в 2016 году фабрика сократила выпуск обоев на 27,3% по сравнению с 2015 годом - до 28,53 млн усл. кусков. В денежном выражении объем производства снизился на 23,4% до 1,08 млрд грн.
Ранее около двух третей производимой продукции КФТБ поставляла в Россию (до введения торговых ограничений на продукцию из Украины), продукция также поставляется в страны СНГ и Европы.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Нацсовет реформ не одобрял проект пенсионной реформы, а лишь внес предложения, - источник
ТОП-НОВОСТИ
|Приморье. ВСУ готовы ударить по Пикузам
|Рада намерена ввести автоматизированный арест средств на банковских счетах должников
|НБУ считает ключевыми рисками финсектора значительное присутствие государства и высокую долю неработающих кредитов
|Проект бюджетной резолюции предусматривает увеличение минимальной зарплаты на 38,3% до 4,4 тыс. гривен к 2020
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Киевсовет продлил договор с "Киевэнерго" на управление теплосетями города до 27 апреля 2018
|Verum Option сохраняет лидерство на рынке бинарных опционов
|Приватбанк подписал меморандум о сотрудничестве в сфере ипотечного кредитования и лизинга жилья с ГИУ
|"Укрзализныця" намерена выпустить корпоративные облигации на 2 млрд гривен в 2017
|"Славянские обои-КФТБ" за 5 мес. замедлила темп падения выпуска обоев до 8%
|Лидером рейтинга лучших брокеров Форекс снова стал FXPro
Предыдущий отчетный период стал переломным и продемонстрировал, что для пребывания в числе 15-ти лучших Форекс брокеров последним необходимо стабильно наращивать торговые обороты, внедрять новые технологии и разрабатывать актуальные стратегии привлечения клиентов
Это интересно
|Электроустановка седана Audi A8 откроет новые возможности
|Илон Маск утверждает, что властям Лос-Анджелеса пришлась по душе идея высокоскоростных тоннелей
|Airbus показал обновленную версию крупнейшего пассажирского авиалайнера A380
|Amazon Dash Wand — "волшебная" палочка для заказа еды и не только
|Amazon купит сеть премиальных супермаркетов Whole Foods за $13,7 млрд
|Технологии: 11 историй об упущенных возможностях
|Экраны формата 18:9 обещают подогреть рынок смартфонов