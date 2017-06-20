ПАО "Славянские обои - КФТБ" (ранее - Корюковская фабрика технических бумаг, Черниговская обл.), крупнейший украинский производитель обоев, в январе-мае 2017 года сократила их выпуск на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 9,8 млн усл. кусков.

Согласно статистическим данным ассоциации "Укрпапир", таким образом, по итогам пяти месяцев фабрика еще немного замедлила темп падения выпуска продукции к аналогичному периоду прошлого года (в январе-апреле он составил 9,1%, в январе-марте - 16% к аналогичному периоду 2016 года), в том числе, с учетом спроса на продукцию, который имеет сезонный характер.

С учетом производственных показателей сократился и темп снижения объема товарной продукции фабрики в денежном выражении до 5,5%, составив 385,8 млн грн.

По данным ассоциации, в целом за этот период производство обоев в Украине возросло на 7% к январю-маю-2016 - до 23 млн усл. кусков.

При этом в мае их выпуск сократился на 9,6% к маю-2016, и на 0,6% к апрелю текущего года, до 5,43млн усл. кусков.

"Славянские обои - КФТБ" выпускает бумажные гофрированные, моющиеся, дуплексные, акриловые, виниловые обои, на флизелиновой основе, обои горячего тиснения, производит более 2500 дизайнов продукции.

Как сообщалось, в 2016 году фабрика сократила выпуск обоев на 27,3% по сравнению с 2015 годом - до 28,53 млн усл. кусков. В денежном выражении объем производства снизился на 23,4% до 1,08 млрд грн.

Ранее около двух третей производимой продукции КФТБ поставляла в Россию (до введения торговых ограничений на продукцию из Украины), продукция также поставляется в страны СНГ и Европы.