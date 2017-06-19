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Нафтогаз заключит газовый договор со своей "дочкой" на $5,7 млрд
08:17 19.06.2017 |
НАК Нафтогаз Украины заключит со своей дочерней компанией Naftogaz Trading Europe S.A. (Швейцария) рамочный договор на поставку природного газа, ориентированная стоимость которого составляет 148,8 млрд гривен (около $5,7 млрд). Об этом говорится в сообщении Нафтогаза.
13 июня наблюдательный совет украинского холдинга дал разрешение на заключение данного договора.
Как сообщалось, Нафтогаз планирует закупать природный газа в Европе через Naftogaz Trading Europe. В планы Нафтогаза также входит торговля природным газом на европейском рынке. Швейцарская компания также будет привлекать кредиты под. залог газа в ПХГ.
Глава Нафтогаза Андрей Коболев ранее говорил, что работа через швейцарскую компанию позволит снизить расходы, связанные с покупкой газа из европейских стран.
100% Naftogaz Trading Europe принадлежит Нафтогазу.
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