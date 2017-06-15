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XM организовал в Варшаве бесплатный Форекс-семинар
14:10 15.06.2017 |
За 5 лет брокер XM неоднократно организовывал семинары по торговле на Форекс для клиентов из Польши. Эти встречи проводились в Варшаве. На мероприятии специалисты XM подробно рассказывали о торговых стратегиях и возможностях получить дополнительный доход на финрынке. Последний семинар был проведен 10.06.2017.
Встреча прошла в Sheraton Warsaw Hotel, где выступили преподаватели торговли Аркадиуж Джозвиак и Кржыжтоф Виватовски. Они поведали всем, кто присутствовал, о различных стратегиях торговли для успешного трейдинга на Forex. Были рассмотрены стратегии «Коробки Дарваса» и «Максимум-минимум».
Преподаватели рассказали о стратегиях и техниках трейдинга, сделав семинар не просто лекцией, а увлекательным интерактивным занятием.
Все присутствующие смогли сами проверить работу стратегий на практике и ознакомиться с вариантами внедрения представленных техник в личную стратегию.
После завершения встречи была проведена XM-лотерея, где были разыграны 3 приза. Имена победителей были озвучены сразу же на семинаре. Одним из призов стала турпутевка в Таиланд на финал ЧМ по торговле XM, а еще одним призом были билеты на матч ЧМ-2018 между Румынией и Польшей.
По материалам: IAFT News
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