XM организовал в Варшаве бесплатный Форекс-семинар

За 5 лет брокер XM неоднократно организовывал семинары по торговле на Форекс для клиентов из Польши. Эти встречи проводились в Варшаве. На мероприятии специалисты XM подробно рассказывали о торговых стратегиях и возможностях получить дополнительный доход на финрынке. Последний семинар был проведен 10.06.2017.

Встреча прошла в Sheraton Warsaw Hotel, где выступили преподаватели торговли Аркадиуж Джозвиак и Кржыжтоф Виватовски. Они поведали всем, кто присутствовал, о различных стратегиях торговли для успешного трейдинга на Forex. Были рассмотрены стратегии «Коробки Дарваса» и «Максимум-минимум».

Преподаватели рассказали о стратегиях и техниках трейдинга, сделав семинар не просто лекцией, а увлекательным интерактивным занятием.

Все присутствующие смогли сами проверить работу стратегий на практике и ознакомиться с вариантами внедрения представленных техник в личную стратегию.

После завершения встречи была проведена XM-лотерея, где были разыграны 3 приза. Имена победителей были озвучены сразу же на семинаре. Одним из призов стала турпутевка в Таиланд на финал ЧМ по торговле XM, а еще одним призом были билеты на матч ЧМ-2018 между Румынией и Польшей.

По материалам: IAFT News