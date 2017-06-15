Trafigura получила лицензию на поставку газа в Украине

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), решила выдать лицензию на право проведения хозяйственной деятельности по поставке природного газа ООО "Трафигура Юкрейн" - украинской "дочке" крупного мирового сырьевого трейдера Trafigura.

"Предлагаю поздравить "Трафигура Юкрейн" как одного из крупнейших мировых трейдеров энергоресурсов с получением лицензии и возможностью проведения деятельности по поставке природного газа", - сказал глава НКРЭКУ Дмитрий Волк на заседании комиссии в четверг в Киеве.

Помимо этого, НКРЭКУ в пятницу решила выдать подобную лицензию еще 12 ООО.

Как сообщалось, ООО "Трафигура Юкрейн" было зарегистрировано в июле 2017 года.

Официально Trafigura открыла свой офис в Украине в середине мая 2017 года.

Trafigura основана в 1993 году группой трейдеров, ушедших из компании Marc Rich Co, которая позднее трансформировалась в Glencore. В апреле 2017-го Trafigura выиграла лот ПАО "Укртрансгаз" на поставку в апреле-декабре 2017 года 218 млн куб. м газа за 1,35 млрд грн.

По данным Национального инвестиционного совета (НИС) при президенте Украины, Trafigura является третьим в мире сырьевым трейдером после Vitol и Glencore, специализирующимся на торговле металлом, газом, нефтью и минеральными удобрениями. Украинский офис стал для Trafigura 66-м в 37-й стране мира.

Выручка компании за 2016 год составила $98,1 млрд.