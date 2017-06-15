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Суд разблокировал счета Киевского метрополитена и отказал в отсрочке выплаты долга "Укррослизингу"
08:43 15.06.2017 |
Хозяйственный суд Киева разблокировал счета коммунального предприятия "Киевский метрополитен" и отказал в отсрочке выплаты долга в пользу компании "Укррослизинг".
Об этом сообщил внефракционный депутат Верховной Рады Юрий Левченко в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.
"Суд разблокировал счета метрополитена, однако отказал в отсрочке исполнения постановления о взыскании долга в (размере) 2 млрд (гривен)", - написал он.
Левченко сообщил, что суд снял 3-месячный арест со счетов Киевского метрополитена.
Судья снял арест на основании того, что метрополитен заключил дополнительные соглашения с банком об использовании арестованных счетов в дальнейшем только для выплаты заработной платы своим работникам.
В то же время Левченко отметил, что в данный момент коммунальное предприятие не может закупать необходимые запчасти для подвижного состава метрополитена.
В результате этого, неотремонтированные вагоны остаются простаивать в депо, в связи с чем существенно увеличился интервал движения поездов в киевском метро.
Кроме того, судья отказал в удовлетворении заявления Киевского метрополитена об отсрочке исполнения постановления Киевского апелляционного хозяйственного суда о взыскании долга в размере 1,924 млрд гривен в пользу компании "Укррослизинг".
Как сообщали Українські Новини, в апреле Высший хозяйственный суд обязал КП "Киевский метрополитен" выплатить 1,924 млрд гривен, заявленных компанией "Укррослизинг", из долга за поставку 100 вагонов метро в 2009 году на условиях финансового лизинга.
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