Хозяйственный суд Киева разблокировал счета коммунального предприятия "Киевский метрополитен" и отказал в отсрочке выплаты долга в пользу компании "Укррослизинг".

Об этом сообщил внефракционный депутат Верховной Рады Юрий Левченко в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Суд разблокировал счета метрополитена, однако отказал в отсрочке исполнения постановления о взыскании долга в (размере) 2 млрд (гривен)", - написал он.

Левченко сообщил, что суд снял 3-месячный арест со счетов Киевского метрополитена.

Судья снял арест на основании того, что метрополитен заключил дополнительные соглашения с банком об использовании арестованных счетов в дальнейшем только для выплаты заработной платы своим работникам.

В то же время Левченко отметил, что в данный момент коммунальное предприятие не может закупать необходимые запчасти для подвижного состава метрополитена.

В результате этого, неотремонтированные вагоны остаются простаивать в депо, в связи с чем существенно увеличился интервал движения поездов в киевском метро.

Кроме того, судья отказал в удовлетворении заявления Киевского метрополитена об отсрочке исполнения постановления Киевского апелляционного хозяйственного суда о взыскании долга в размере 1,924 млрд гривен в пользу компании "Укррослизинг".

Как сообщали Українські Новини, в апреле Высший хозяйственный суд обязал КП "Киевский метрополитен" выплатить 1,924 млрд гривен, заявленных компанией "Укррослизинг", из долга за поставку 100 вагонов метро в 2009 году на условиях финансового лизинга.