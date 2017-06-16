Инвестиционная группа ICU выступит брокером по продаже пакетов акций ПАO "Укрнафта" и ПАO "Центрэнерго", которые находятся на балансе ликвидируемого банка "Форум" (все Киев), сообщается в пресс-релизе ICU.

Согласно документу, первые торги по продаже указанных ценных бумаг пройдут 23 июня 2017 года. Стартовая цена пакета акций "Укрнафты" установлена на уровне 3,8 млн грн, "Центрэнерго" - 2 млн грн.

Организатором торгов выступает "Украинская биржа" (УБ, Киев)

ICU напоминает, что ООО "Инвестиционный капитал Украина" (Киев, компания группы - ИФ) была включена в перечень торговцев, предоставляющих брокерские услуги по продаже ценных бумаг, решением исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) от 12 сентября 2016 года.

"Квалификационный отбор проводился открыто, его критериями были опыт и объем торгов брокерской компании, безупречная деловая репутация, рекомендации участников рынка и клиентов компании. Группа ICU прошла отбор, так как является лидером рынка и соответствует всем критериям Фонда" - цитируется в пресс-релизе руководитель отдела брокерского обслуживания клиентов группы ICU Евгения Грищенко.

Как сообщалось, ФГВФЛ 13 марта 2014 года ввел временную администрацию в "Форум". 13 июня Нацбанк решил его ликвидировать.

В июне 2015 года ФГВФЛ продлил срок осуществления процедуры ликвидации банка "Форум" на два года - до 15 июня 2018 года.

Группа ICU создана в июне 2006 года, предоставляет услуги по торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, а также осуществляет управление активами институтов совместного инвестирования. В ее состав входят ООО "Инвестиционный капитал Украина", КУА "Инвестиционный капитал Украина", банк "Авангард" и КУА-АПФ "Тройка Диалог Украина" (все - Киев). Ранее совладельцем и главой совета директоров группы была Валерия Гонтарева, которую по предложению президента Петра Порошенко парламент в июне 2014 года утвердил на должность главы Национального банка Украины.

После этого В.Гонтарева продала свою долю в ICU, а основными партнерами группы остались Макар Пасенюк и Константин Стеценко с долями 41,7%, а также Александр Вальчишен и Владимир Демчишин, возглавлявший Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, которым принадлежит соответственно 6,58% и 9,99%.