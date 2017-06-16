Финансовые новости
- |
- 16.06.17
- |
- 22:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
ICU выступит брокером по продаже акций "Укрнафты" и "Центрэнерго" в собственности ликвидируемого банка "Форум"
11:37 16.06.2017 |
Инвестиционная группа ICU выступит брокером по продаже пакетов акций ПАO "Укрнафта" и ПАO "Центрэнерго", которые находятся на балансе ликвидируемого банка "Форум" (все Киев), сообщается в пресс-релизе ICU.
Согласно документу, первые торги по продаже указанных ценных бумаг пройдут 23 июня 2017 года. Стартовая цена пакета акций "Укрнафты" установлена на уровне 3,8 млн грн, "Центрэнерго" - 2 млн грн.
Организатором торгов выступает "Украинская биржа" (УБ, Киев)
ICU напоминает, что ООО "Инвестиционный капитал Украина" (Киев, компания группы - ИФ) была включена в перечень торговцев, предоставляющих брокерские услуги по продаже ценных бумаг, решением исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) от 12 сентября 2016 года.
"Квалификационный отбор проводился открыто, его критериями были опыт и объем торгов брокерской компании, безупречная деловая репутация, рекомендации участников рынка и клиентов компании. Группа ICU прошла отбор, так как является лидером рынка и соответствует всем критериям Фонда" - цитируется в пресс-релизе руководитель отдела брокерского обслуживания клиентов группы ICU Евгения Грищенко.
Как сообщалось, ФГВФЛ 13 марта 2014 года ввел временную администрацию в "Форум". 13 июня Нацбанк решил его ликвидировать.
В июне 2015 года ФГВФЛ продлил срок осуществления процедуры ликвидации банка "Форум" на два года - до 15 июня 2018 года.
Группа ICU создана в июне 2006 года, предоставляет услуги по торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, а также осуществляет управление активами институтов совместного инвестирования. В ее состав входят ООО "Инвестиционный капитал Украина", КУА "Инвестиционный капитал Украина", банк "Авангард" и КУА-АПФ "Тройка Диалог Украина" (все - Киев). Ранее совладельцем и главой совета директоров группы была Валерия Гонтарева, которую по предложению президента Петра Порошенко парламент в июне 2014 года утвердил на должность главы Национального банка Украины.
После этого В.Гонтарева продала свою долю в ICU, а основными партнерами группы остались Макар Пасенюк и Константин Стеценко с долями 41,7%, а также Александр Вальчишен и Владимир Демчишин, возглавлявший Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, которым принадлежит соответственно 6,58% и 9,99%.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ упростил операции с валютными ценностями для банков и их клиентов
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ решил ввести выдачу украинцам валютных лицензий в электронной форме
|Потребительские настроения украинцев улучшились - исследование
|Как катарский кризис изменит будущее региона?
|В проекте Бюджетной резолюции указано, что минимальная зарплата с 2018 года может вырасти до 3723 грн.
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|"Альфа-Форекс" сообщил об изменениях в торговых условиях
|ICU выступит брокером по продаже акций "Укрнафты" и "Центрэнерго" в собственности ликвидируемого банка "Форум"
|Из банка "Национальный кредит" было выведено $25,47 млн в пользу инсайдеров - ФГВФЛ
Как отмечается в сообщении, ФГВФЛ ведет активную исковую работу для возвращения выведенных активов из банка "Национальный кредит" - в производстве судов разных инстанций находится около 200 судебных дел, подано 10 заявлений о совершении уголовного преступления руководителями, сотрудниками и связанными лицами банка.
|"Nestlé Украина" с 2017г экспортирует шоколадные батончики в Бразилию
|"МАЗ" выиграл тендер на поставку "Киевпасстрансу" 100 автобусов
|XM организовал в Варшаве бесплатный Форекс-семинар
Это интересно
|Самая молодая миллиардерша Китая продает пентхаус в Сиднее за $13,6 млн
|BMW официально представила нового представителя 6 серии - большой хэтчбек Gran Turismo
|Alipay начал работу в Австрии и Швейцарии
|Опрос: приложения в смартфонах заставляют больше тратить
|Hyundai представил компактный кроссовер Kona
|Citroen выпустил маленький кроссовер с 90 вариантами дизайна
|Украина до 2020 года обяжет водителей пользоваться сезонными шинами - стратегия