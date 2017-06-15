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Суд решил взыскать 80 млн грн дивидендов "Газтранзита" в бюджет в счет штрафа "Газпрома"
08:02 15.06.2017 |
Хозяйственный суд Киева решил взыскать 79,877 млн грн дивидендов ЧАО "Газтранзит" (Киев, частично принадлежит российскому "Газпрому") в рамках принудительного взыскания с ПАО "Газпром" (РФ) штрафа Антимонопольного комитета Украины.
Соответствующее решение суда от 6 июня обнародовано в Едином госреестре.
"Обратить взыскание на денежные средства в сумме 79,877 млн грн (дивиденды с чистой прибыли ЧАО "Газтранзит", часть акций которого принадлежит ПАО "Газпром"), находящиеся у ЧАО "Газтранзит", с целью выполнения приказа Хозяйственного суда Киева от 17 марта по делу № 910/18299/16 о взыскании с ПАО "Газпром", - говорится в документ.
Как сообщалось, в январе 2016 года АМКУ оштрафовал ПАО "Газпром" на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Затем это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами. В очередной раз 22 февраля Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда нижестоящей инстанции о подтверждении взыскания с "Газпрома" штрафа, который вырос уже до 172 млрд грн (около $6,4 млрд) за счет пени за его неоплату.
"Газпрому" и "Нафтогазу" принадлежит по 40,2174% акций "Газтранзита", еще 19,5652% акций - турецкой компании Turusgas.
"Газтранзит" создан в ноябре 1997 года с целью расширения пропускной способности газотранспортной системы Украины для увеличения объемов транзита российского природного газа в Турцию и страны Балканского региона. Компания реализует проект по наращиванию мощности магистрального газопровода Ананьев-Тирасполь-Измаил, который проходит по территории Одесской области и Молдавии.
"Газтранзит" в 1999-2001 годах реализовал первую фазу проекта по наращиванию мощности магистрального газопровода - строительство компрессорной станции (КС) "Тарутино" (Одесская обл.), что позволило увеличить пропускную способность газопровода на 3,9 млрд куб. м в год - до 20 млрд куб. м в год. Промышленная эксплуатация новой станции началась в мае 2001 года. В июне 2005-го между одним из лупингов и переходом через р. Дунай районе КС "Орловка" "Газтранзитом" была введена в эксплуатацию технологическая перемычка протяженностью 1,6 км с узлом редуцирования газа. Реализованные мероприятия позволили увеличить пропускную способность газопровода Ананьев-Тирасполь-Измаил до 21,6 млрд куб. м в год.
Согласно отчетности "Газтранзита" за 2015 год, компания владеет основными средствами на сумму 423,505 млн грн, в т.ч. зданиями и сооружениями на 409,625 млн грн.
В 2015 году ЧАО увеличило чистую прибыль на 64,6% (на 239,984 млн грн) по сравнению с 2014 годом - до 611,407 млн грн, чистый доход - на 62,4% (на 301,298 млн грн), до 758,415 млн грн.
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