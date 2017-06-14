Об этом заявил советник председателя правления по финансовым вопросам Евгений Кричевский, сообщает сайт Кременчугского НПЗ.

«Мы начинаем большой проект и хотим здоровой конкуренции с импортом нефтепродуктов. Хотим, чтобы в Украине потребляли отечественный продукт. На данный момент мы предлагаем сотрудничество как по спотовым, так и по термовым (долгосрочным) контрактам», - заявил он. По его словам, на сегодняшний день Кременчугский НПЗ в состоянии обеспечить 60-70% потребностей рынка светлых нефтепродуктов Украины.

В качестве преимуществ сотрудничества с «Укртатнафтой» Кричевский отметил, что компания работает напрямую от завода к заказчику, минуя проблемные звенья и исключая потери нефтепродуктов при транспортировке, а качество нефтепродуктов контролируется на всех этапах - от производства до «пистолета» на АЗС.

Кроме того, по его словам, плюсами работы с «Укртатнафтой» также являются отсутствие тендерной процедуры, предоплаты в валюте и исключение таможенных рисков.

«Например, на данный момент компания предлагает TERM-контракт в гривне с оплатой всех необходимых налогов и сборов», - отметил Кричевский.

Как сообщал OilNews, «Укртатнафта» попробовала дебютировать в оптовых продажах после перехода на производство бензинов стандарта Евро-5 в феврале этого года. Компания провела несколько торгов в режиме дифференциалов на «Украинской энергетической бирже» (УЭБ), однако интереса к данному предложению рынок пока не проявил.

Активизация «Привата» на оптовом рынке связана с намерением нарастить загрузку «Укртатнафты». На 2017-2019 годы подписан договор о поставке не менее 1,3 млн т нефти сорта Azeri Light в год. Это может увеличить производство более чем на 41% по сравнению с 2016 годом, однако отсутствие эффективного оптового сбыта тормозит рост переработки.

Справка OilNews

ПАО «Укртатнафта» - крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод проектной мощностью 18,6 млн т. В октябре 2007 г. оперативный контроль над «Укртатнафтой» установила группа «Приват» в результате рейдерского захвата.