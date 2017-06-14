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ПАО "Укртатнафта" намерено развивать оптовую торговлю нефтепродуктами
18:46 14.06.2017 |
Об этом заявил советник председателя правления по финансовым вопросам Евгений Кричевский, сообщает сайт Кременчугского НПЗ.
«Мы начинаем большой проект и хотим здоровой конкуренции с импортом нефтепродуктов. Хотим, чтобы в Украине потребляли отечественный продукт. На данный момент мы предлагаем сотрудничество как по спотовым, так и по термовым (долгосрочным) контрактам», - заявил он. По его словам, на сегодняшний день Кременчугский НПЗ в состоянии обеспечить 60-70% потребностей рынка светлых нефтепродуктов Украины.
В качестве преимуществ сотрудничества с «Укртатнафтой» Кричевский отметил, что компания работает напрямую от завода к заказчику, минуя проблемные звенья и исключая потери нефтепродуктов при транспортировке, а качество нефтепродуктов контролируется на всех этапах - от производства до «пистолета» на АЗС.
Кроме того, по его словам, плюсами работы с «Укртатнафтой» также являются отсутствие тендерной процедуры, предоплаты в валюте и исключение таможенных рисков.
«Например, на данный момент компания предлагает TERM-контракт в гривне с оплатой всех необходимых налогов и сборов», - отметил Кричевский.
Как сообщал OilNews, «Укртатнафта» попробовала дебютировать в оптовых продажах после перехода на производство бензинов стандарта Евро-5 в феврале этого года. Компания провела несколько торгов в режиме дифференциалов на «Украинской энергетической бирже» (УЭБ), однако интереса к данному предложению рынок пока не проявил.
Активизация «Привата» на оптовом рынке связана с намерением нарастить загрузку «Укртатнафты». На 2017-2019 годы подписан договор о поставке не менее 1,3 млн т нефти сорта Azeri Light в год. Это может увеличить производство более чем на 41% по сравнению с 2016 годом, однако отсутствие эффективного оптового сбыта тормозит рост переработки.
Справка OilNews
ПАО «Укртатнафта» - крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод проектной мощностью 18,6 млн т. В октябре 2007 г. оперативный контроль над «Укртатнафтой» установила группа «Приват» в результате рейдерского захвата.
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