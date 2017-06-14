Финансовые новости
- |
- 14.06.17
- |
- 18:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НБУ разрешил кипрской компании Тигипко выводить неплатежеспособные банки с рынка
16:32 14.06.2017 |
Национальный банк включил компанию Alkemi Limited (Кипр) в перечень предварительно квалифицированных лиц, которые могут участвовать в выведении неплатежеспособных банков с рынка.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, передают Українські Новини.
Alkemi Limited контролируется Сергеем Тигипко и владеет 99,7% ТАСкомбанка.
В перечень квалифицированных лиц помимо Alkemi Limited входит 8 банков (среди которых ТАСкомбанк) и британец Стефан Пол Пинтер.
Как сообщали Українські Новини, 14 июня Фонд гарантирования вкладов физических лиц определил ТАСкомбанк (Киев) принимающим банком при выводу с рынка Диамантбанка.
В настоящее время проходит согласование условий договора о передаче части активов и обязательств Диамантбанка в пользу принимающего банка с последующей ликвидацией неплатежеспособного банка.
ТАСкомбанк контролируется Сергеем Тигипко.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|На следующей неделе Трамп встретится с Порошенко – источники
|Светлодарская дуга. ВСУ продолжают медленное наступление
|Порошенко: законопроект о реинтеграции оккупированного Донбасса будет базироваться на условиях, закрепленных в Минских соглашениях
Президент подчеркнул, что ключевой позицией является реинтеграция этих территорий. По его словам, в подготовке законопроекта участвуют эксперты, народные депутаты. Кроме того, законопроект базируется на условиях, закрепленных в Минских договоренностях.
|Турчинов: Пока идут дискуссии о введении визового режима с РФ, россиян в Украину нужно пропускать только по биометрическим паспортам
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ПАО "Укртатнафта" намерено развивать оптовую торговлю нефтепродуктами
|НБУ разрешил кипрской компании Тигипко выводить неплатежеспособные банки с рынка
|Лотерейный оператор "М.С.Л." требует у СНБО исключить его из санкционного списка
|Представители Teletrade проведут конференцию в Екатеринбурге
|"Укрэнерго" за 4 мес. увеличило передачу электроэнергии на 4,5%
|ФГВФЛ отменил решение о смене ликвидатора банка "Форум"
Это интересно
|Идеальное собеседование: 12 шагов к успеху
|10 самых высокооплачиваемых звезд шоу-бизнеса
|Заработавший $2 млн на поддельном антивирусе хакер предстал перед судом
|Logitech представила коврик для беспроводной зарядки мыши
|Носимый компьютер Lenovo Legion VR PC оснащен жидкостной системой охлаждения
|Новые снимки автомобиля Tesla Model 3 демонстрируют отсутствие приборной панели и ручку АКПП с режимом автопилота
|Японию планируется полностью покрыть сетями 5G к 2023 году