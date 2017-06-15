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Представители Teletrade проведут конференцию в Екатеринбурге
15:04 14.06.2017 |
Вице-президент Д. Дригайло и обозреватель РБК А. Егоров намерены выступить 20 июня на конференции в Екатеринбурге.
Важно знать, что все участники могут обсудить такие темы, как реалии современных рынков финансов, рассмотреть самые последние важнейшие события в этом направлении и обговорить их влияние на важнейшие показатели экономики государств. Также планируется предоставить прогнозы о дальнейшей динамике различных валют, проанализировать нюансы монетарной политики центробанков и дать много очень полезных советов, которые всегда пригодятся всем трейдерам.
Организовывает и курирует проведение этой конференции центр, который занимается аналитикой и активно продвигает финансовые технологии на территории Екатеринбурга. Количество мест будет ограничено и составит 300 штук. Адрес проведения: ул. Р. Люксембург, 49, офис 217. Участвовать можно бесплатно, необходимо лишь заранее зарегистрировавшись через электронную почту caift@yandex.ru либо позвонив по телефону +7 (343) 200-25-45.
По материалам: IAFT News
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