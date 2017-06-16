Из банка "Национальный кредит" было выведено $25,47 млн в пользу инсайдеров, сообщил ФГВФЛ на веб-сайте.

"Сумма, эквивалентная четверти баланса ПАО "Банк "Национальный кредит", была списана с корреспондентского счета Bank Frick and Co Aktiengesellschaft (Лихтенштейн) в пользу иностранных компаний. Причем это были новосозданные фирмы, а их учредители - работники "Нацкредита". Речь идет о $25,47 млн, или более 0,5 млрд грн в гривневом эквиваленте", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, рыночная стоимость всех активов банка "Национальный кредит" была определена независимыми оценочными компаниями на уровне 178 млн грн, что составляет 9% от суммы, указанной "на бумаге" - 1,943 млрд грн (по состоянию на 1 декабря 2015 года).

"Еще одной причиной такой разницы было заключение накануне введения временной администрации невыгодных для ПАО "Банк "Национальный кредит" соглашений. Например, были куплены права требования по завышенной стоимости, банк осуществил отчуждение имущества по ценам ниже обычных, а также есть случаи, когда банк отказывался от собственных имущественных требований", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, во время работы временной администрации такие факты были установлены, а соответствующие сделки признаны ничтожными. Их общая сумма составляет 242,5 млн грн, $517,5 тыс. и EUR9 тыс.

В настоящее время балансовая стоимость кредитного портфеля банка "Национальный кредит" составляет 1,271 млрд грн, который на 82% является беззалоговым.

Как отмечается в сообщении, ФГВФЛ ведет активную исковую работу для возвращения выведенных активов из банка "Национальный кредит" - в производстве судов разных инстанций находится около 200 судебных дел, подано 10 заявлений о совершении уголовного преступления руководителями, сотрудниками и связанными лицами банка.

ФГВФЛ выплатил 279,32 млн грн возмещения вкладчикам банка, общая гарантированная сумма для выплат вкладчикам банка составляет 293,907 млн грн.

Общая сумма акцептированных кредиторских требований к банку "Национальный кредит" на 1 мая 2017 составляла 807,93 млн грн.

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) 28 августа 2015 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Национальный кредит". По данным НБУ, банк не смог выполнить план финансового оздоровления после отнесения его к категории проблемных, в результате чего был отнесен к неплатежеспособным 5 июня 2015 года.

Банк "Национальный кредит" основан в 1996 году. Крупнейшим акционером банка на 1 апреля 2015 года являлся Андрей Онистрат (30,4373%).

