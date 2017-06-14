Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) отменил решение о смене ликвидатора банка "Форум".

Согласно сообщению ФГВФЛ на веб-сайте, ликвидатором банка остается Ирина Ларченко.

Как сообщалось, 6 июня ФГВФЛ сменил ликвидаторов в 15 банках, в том числе в банке "Форум", назначив на эту должность Юлию Приходько, И.Ларченко при этом была назначена ликвидатором Уникомбанка и Евробанка.

Ранее сотрудники Генпрокуратуры Украины в первой декаде июня совместно с управлением "К" СБУ задержали при получении неправомерной выгоды в размере $5 млн одно из уполномоченных лиц ФГВФЛ, разработавшей преступную схему вымогательства и получения взяток от руководителей банковских учреждений, в которых введены временные администрации.

"$5 млн - цена невмешательства ликвидаторов и других лиц Фонда в порядок погашения банковскими учреждениями обязательств перед кредиторами и реализацию высоколиквидных активов по заниженным ценам", - написал в "Фейсбук" генпрокурор Юрий Луценко на минувшей неделе.

Ранее источник в СБУ сообщил агентству "Интерфакс-Украина" о задержании на получении неправомерной выгоды в размере $5 млн временного администратора одного из банков.

"На взятке в $5 млн задержан временный администратор одного из банков. Он получил эти деньги от бывших собственников банка за содействие в выведении активов", - сказал собеседник агентства.