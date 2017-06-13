Министерство внутренних дел (МВД) открыло новый сервисный центр в помещении торгового центра (ТЦ) "Metro" возле станции метро "Петровка" в Киеве, сообщается в пресс-релизе ведомства во вторник.

Согласно сообщению, новый сервисный центр МВД является 20 в Украине и третьим в Киеве.

"Независимо от места регистрации здесь можно быстро и комфортно заменить и получить водительское удостоверение, зарегистрировать и перерегистрировать авто, получить справки о несудимости и другие услуги сервисных центров МВД", - отмечается в сообщении.

Центр оснащен электронной очередью, информационной системой, планшетом для оценки качества обслуживания и веб-камерой, позволяющей просматривать загруженность центра в режиме реального времени. Обслуживать граждан в новом центре МВД будут 13 работников фронт-офиса.

"Благодаря поддержке Metro Cash&Carry Ukraine для клиентов работает дополнительный удобный сервис - гражданам поступают sms-сообщения с информированием о готовности документов. Здесь также для удобства граждан предусмотрены детский уголок и буккроссинг-зона. Получение услуг занимает от 30 минут до 2-х часов", - цитируется в сообщении руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

Как отмечается в сообщении, с июня 2017 года во всех сервисных центрах МВД по всей Украине появились буккроссинг-зоны (зоны для добровольного обмена книгами - ИФ). Такую инициативу поддержали как издательства, так и граждане.

