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МВД открыло новый сервисный центр в ТЦ "Metro" на Петровке в Киеве
14:15 13.06.2017 |
Министерство внутренних дел (МВД) открыло новый сервисный центр в помещении торгового центра (ТЦ) "Metro" возле станции метро "Петровка" в Киеве, сообщается в пресс-релизе ведомства во вторник.
Согласно сообщению, новый сервисный центр МВД является 20 в Украине и третьим в Киеве.
"Независимо от места регистрации здесь можно быстро и комфортно заменить и получить водительское удостоверение, зарегистрировать и перерегистрировать авто, получить справки о несудимости и другие услуги сервисных центров МВД", - отмечается в сообщении.
Центр оснащен электронной очередью, информационной системой, планшетом для оценки качества обслуживания и веб-камерой, позволяющей просматривать загруженность центра в режиме реального времени. Обслуживать граждан в новом центре МВД будут 13 работников фронт-офиса.
"Благодаря поддержке Metro Cash&Carry Ukraine для клиентов работает дополнительный удобный сервис - гражданам поступают sms-сообщения с информированием о готовности документов. Здесь также для удобства граждан предусмотрены детский уголок и буккроссинг-зона. Получение услуг занимает от 30 минут до 2-х часов", - цитируется в сообщении руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.
Как отмечается в сообщении, с июня 2017 года во всех сервисных центрах МВД по всей Украине появились буккроссинг-зоны (зоны для добровольного обмена книгами - ИФ). Такую инициативу поддержали как издательства, так и граждане.
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