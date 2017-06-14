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Акция от FreshForex: «48% годовых» для Форекс-трейдеров
14:15 13.06.2017 |
Руководство FreshForex объявило о суперпредложении для трейдеров Форекс. Компания сообщила о том, что ее клиенты могут поучаствовать в особой акции и получать на свободные финсредства до 48% годовых еженедельно. Команда «ФрешФорекс» отметила, что данная акция будет действовать до конца лета.
Как стало известно, акционное предложение распространяется на счета «Классик» и «Market Pro», которые еще не были подключены к акции «Megarebate 2.0». Чтобы получать 48% годовых, клиенты FreshForex должны подтвердить свои личные данные и подключить торговый счет к данной акции. Бонусные финсредства, которые каждую неделю начисляет FreshForex, можно использовать при заключении сделок или же вывести в полном размере.
Помимо этого, трейдеры Форекс могут подключиться к еще одной выгодной акции и получать 101% бонуса за пополнение депозита. Внести деньги на счет можно посредством банковских карт и большого выбора электронных систем платежей, в числе которых Киви, ВебМани, OKPAY. При этом комиссии за пополнение депозита отсутствуют.
По материалам: IAFT News
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