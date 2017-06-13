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Крюковский завод увеличил производство грузовых вагонов на 22%
18:59 12.06.2017 |
Об этом УНИАН заявили в управлении экономики Кременчугского горисполкома со ссылкой на сообщение предприятия.
По их данным, в январе-мае предприятие произвело 13 пассажирских вагонов, тогда как в январе-апреле 2016 года – ни одного.
Также в январе-мае этого года модернизировано 15 пассажирских вагонов.
ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику.
Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу "Укрзализныци".
Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. Крюковский вагон является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов — пассажирских и грузовых.
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