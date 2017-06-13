Крупнейший производитель масложировой продукции в Украине агрохолдинг «Кернел» завершил сделку по приобретению 100% доли в холдинговой компании «Украинские аграрные инвестиции» (УАИ) за 155 млн долл.

Как говорится в сообщении компании на сайте Варшавской фондовой биржи, агрохолдинг завершил сделку по покупке 7,9% доли в УАИ, которая была объявлена 2 июня текущего года.

В начале июня «Кернел» сообщал, что компания УАИ управляет более чем 190 тыс. га арендованных сельхозземель и зернохранилищами примерно на 200 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, 2 июня агрохолдинг «Кернел» заявил о завершении сделки по приобретению 92,1% бизнеса УАИ.

Ранее «Кернел» заявлял о планах нарастить свой земельный банк в Украине. Как один из возможных вариантов рассматривались активы агрохолдинга «Мрия».

В 2016 финансовом году (ФГ, июль 2015 - июнь 2017) «Кернел» увеличил чистую прибыль в 2,1 раза - до 225,2 млн долл. При этом выручка холдинга за указанный период сократилась на 14,6% - до 1,99 млрд долл.

Холдинг «Кернел», контролируемый украинским бизнесменом Андреем Веревским, является крупнейшим в Украине производителем и экспортером подсолнечного масла, а также одним из крупнейших экспортеров зерновых и крупным производителем сельскохозяйственных продуктов. Компания также предоставляет услуги по хранению сельхозпродуктов, экспорту через принадлежащие ей терминалы на Черном море. До приобретения УАИ земельный банк компании составлял около 390 тыс. га. На украинском рынке масложировая продукция «Кернела» представлена торговыми марками «Щедрый Дар», «Стожар», «Чумак Золота».

Холдинговая компания «Украинские аграрные инвестиции» занимается обработкой земли и производством сельскохозяйственной продукции, располагает одним из крупнейших земельных банков в Украине - более 200 тыс. га. В структуру холдинга входят 62 сельхозпредприятия и 5 элеваторных комплексов в 16 областях Украины.