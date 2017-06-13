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Банк "Новый" намерен прекратить банковскую деятельность
15:19 12.06.2017 |
Акционеры банка «Новый» намерены прекратить банковскую деятельность финучреждения.
Соответствующая повестка содержится в сообщении о проведении общего собрания, размещенном на сайте банка.
"Прекратить осуществление банковской деятельности ПАО АКБ "Новый" в порядке, определенном ст. 2 Закона "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков", без прекращения после отзыва банковской лицензии деятельности согласно лицензии на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке (деятельности по торговле ценными бумагами - брокерской деятельности)", - говорится в документе.
Как сообщал УНИАН, в марте этого года Антимонопольный комитет Украины разрешил государственному предприятию "Конструкторское бюро "Южное" увеличить долю в капитале банка «Новый» до 50%.
По данным НБУ, до этого «Южному» принадлежало 18,3% акций банка. Остальными акционерами банка являются ряд физических лиц с долями менее 10% акций.
Банк «Новый» работает на рынке Украины с 1992 года. По данным НБУ, банк "Новый" на 1 апреля 2017 года по размеру активов (770,59 млн грн) занимал 58-е место из 90 работавших на тот момент в Украине банков.
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