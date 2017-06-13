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ЕБРР прокредитует новые вагоны для "Укрзализныци" на $150 миллионов - Балчун
15:07 12.06.2017 |
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) даст украинской железной дороге кредит на сумму 150 млн долларов для закупки вагонов.
Об этом заявил председатель правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун во время пресс-конференции в Укринформе.
"ЕБРР уже подтвердил, что в начале третьего квартала они объявят тендер на закупку вагонов на сумму 150 млн долларов", - сказал он.
По словам Балчуна, эта кредитная программа ЕБРР была начата еще в 2009 году, но из-за событий в Украине проект был закрыт, а теперь Банк открыл новое инвестиционное задания для Укрзализныци.
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