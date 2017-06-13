Dukascopy выпускает новую версию своей торговой веб-платформы JForex 3 FX

Уже через полгода после релиза десктопной версии своего торгового терминала JForex 3 FX компания Dukascopy анонсировала следующее поколение своего веб-терминала JForex Web 3.

Данная платформа получила лучшую производительность, интуитивно понятный пользовательский интерфейс и возможность работы без Java-плагинов.

Новый интерфейс сохранил максимальную степень сходства с терминалом JForex 3.

Это означает, что старым клиентам будет проще адаптироваться в работе. JForex Web 3 совместима со всеми популярными интернет-браузерами, а в будущем а терминал будет добавлена возможность ведения автоматического трейдинга.

Терминал содержит 46 индикаторов, а также позволяет хранить все операции в «облачном» хранилище JCloud.

Платформа хорошо оптимизирована к работе с большим количеством торговых инструментов.Автоматическая торговля на основе JForex API будет добавлена ​​в JForex Web 3 в ближайшем будущем. JForex Web 3 включает 46 торговых индикаторов, предлагает графику, экономию рабочего пространства на JCloud, а также новости на реальном рынке и календари.

По материалам: IAFT News