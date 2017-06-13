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Суд разрешил взыскать 230 млн грн с компаний Жеваго
10:22 12.06.2017 |
Хозяйственный суд Полтавской области решил взыскать около 230 млн грн с компаний бизнесмена Константина Жеваго. Об этом свидетельствует решение суда по делу N917/405/17 от 6 июня.
Таким образом, суд удовлетворил иск ликвидатора банка Финансы и Кредит и решил взыскать 219,9 млн грн с предприятия Авторадиатора и еще 10,5 млн грн - солидарно с этого предприятия и АвтоКрАЗа(как поручителя) на основании кредитного договора.
Авторадиатор входит в группу КрАЗ, подконтрольной Жеваго. Он же был мажоритарным акционером банка Финансы и Кредит.
Объем исковых требований к группе КрАЗ превышает 3 млрд грн.
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