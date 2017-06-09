FIBO Group провела Форекс семинары в Казахстане и Кыргызстане

Брокер FIBO Group в конце минувшего месяца организовал семинары Форекс в Казахстане и Кыргызстане. Образовательные мероприятия прошли в столицах этих двух государств. Тематика семинаров, организованных FIBO Group, была посвящена высокодоходным инвествложениям и дополнительному заработку на Форекс. Как стало известно, посетили данные мероприятия свыше 120 человек, что руководство компании называет свидетельством высокой заинтересованности жителей этих стран работой на финрынке.

Специалисты FIBO Group поведали в ходе лекций о способах доверительного управления и о положительных аспектах каждого способа. Гости семинаров задавали ведущим свои вопросы, на которые были даны развернутые и информативные ответы.

Напомним, что для клиентов FIBO Group каждую неделю проводится вебинар, участие в котором не требует никакой оплаты. Информацию по online-семинарам представляет трейдерам Василий Якимкин. Зарегистрироваться для участия в вебинарах можно на сайте брокера.

По материалам: IAFT News