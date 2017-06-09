ДТЭК увеличит использование украинского угля и минимизирует использование импортного антрацита

Компания ДТЭК запланировала в среднесрочной перспективе увеличить использование украинского угля и минимизировать использование импортного антрацита. Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук, сообщает пресс-служба компании.

В частности, ДТЭК планирует завершить переоборудование под газовый уголь двух блоков Приднепровской ТЭС к концу 2017 г.

Также компания увеличила инвестиции в добычу угля марки Г (газовой группы) на предприятиях ДТЭК Павлоградуголь до 3,2 млрд грн (+28% к 2016 г.) и ДТЭК Добропольеуголь - до 1 млрд грн (+100% год к году). Рост добычи на этих предприятиях в 2017 г. запланирован на 9% по сравнению с 2016 годом - до 23,1 млн т.

Кроме того, ДТЭК закупает весь свободный объем угля у шахт Львовско-Волынского бассейна.

"Такие действия снизят затраты страны на закупку импортного ресурса, а спрос на украинский уголь будет только возрастать. Важным условием для этого является установление правил, которые предполагают, что блоки на импортном антраците не должны работать, если есть незадействованные блоки ТЭС на марке Г", - отметили в ДТЭК.

Напомним, что ДТЭК законтрактовала 675 тыс. т антрацита в ЮАР. Первое судно уже доставило 75 тыс. т угля в Украину.

Операционная компания ДТЭК Энерго отвечает за добычу угля, генерацию и дистрибуцию электроэнергии в структуре энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.