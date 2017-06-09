Запуск рейсов авиакомпании "Днипроавиа" (Днепр) по маршруту Киев-Любляна (Словения), запланированный на 27 июня 2017 года, отменен, сообщило посольство Словении в Украине.

"К сожалению, вынуждены вам сообщить, что по информации официальных представителей авиакомпании "Днеправиа", запланированное открытие прямого авиасообщения между Киевом и Любляной начиная с 27 июня 2017 - отменено. Будьте осторожны при дальнейшем бронировании и выкупе билетов", - говорится в сообщении посольства на его странице в сети Facebook.

В компании агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили такой факт, однако более подробных комментариев пока не предоставили.

"Днипроавиа" осуществляет регулярные и чартерные авиарейсы в страны Европы, Ближнего Востока, СНГ. Является одним из крупнейших украинских перевозчиков.

ФГИ в конце августа 2009 года продал 94,572% акций компании ООО "Галтера". В результате авиакомпанией через "Галтеру" владеет финансово-промышленная группа "Приват", совладельцем которой является бизнесмен Игорь Коломойский.

Согласно официальным данным Государственной авиационной службы Украины, между Украиной и Словенией, согласно договору о воздушном сообщении, разрешено выполнять авиаперевозки по маршруту Киев-Любляна нескольким перевозчикам без ограничений по частотам.