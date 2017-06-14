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"Волыньхолдинг" выплатит 88,4 млн грн дивидендов за 2016 год
15:10 13.06.2017 |
ЧАО "Волыньхолдинг" (ТМ "Торчин", Волынская обл.), принадлежащее компании Nestle, выплатит 88,43 млн грн дивидендов за 2016 год.
Согласно сообщению в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, соответствующее решение приняло годовое общее собрание акционеров 25 апреля.
Выплата дивидендов будет осуществляться частями пропорционально всем акционерам, которые имеют право на ее получение, 23 июня, 21 июля, 18 августа 2017 года.
"Волыньхолдинг" в 2016 году увеличил чистую прибыль в 1,8 раза, до 88,43 млн грн, чистый доход от реализации - на 12%, до 1,22 млрд грн по сравнению с 2015 годом.
Nestlе начала деятельность в Украине в 1994 году с открытия представительства. На украинском рынке продвигает такие международные бренды, как Nescafé, Nesquik, "Свиточ", Friskies, KitKat и др.
В конце 2003 года Nestlé S.A. приобрела 100% акций предприятия "Волыньхолдинг" (ТМ "Торчин"). В его состав входят фабрика по производству холодных соусов (майонез, кетчуп, горчица, соусы) под торговой маркой "Торчин" и фабрика по производству пищевых продуктов в Луцком районе Волынской области.
Nestlе в Украине также принадлежит ООО "Техноком", которое занимается производством продуктов быстрого приготовления под ТМ "Мивина", а также Львовская кондитерская фабрика "Свиточ".
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