Банк "Финансовый партнер" решил воспользоваться новой возможностью и прекратить банковскую деятельность без ликвидации юридического лица. Это позволит ему не выполнять требование регулятора по увеличению капитализации, уйти с рынка без нагрузки на Фонд гарантирования вкладов физических лиц, но сохранить юридическое лицо.

На сайте банка сообщается, что решение было принято 7 июня на внеочередном собрании акционеров.

В результате банк 3 июля заблокируется свои карты MasterCard. После этой даты снятие средств с карточных счетов будет возможно в кассе банка.

Банк "Финансовый партнер" работал с 2012 года, у него всего два отделения.

Напомним, что в марте Верховная Рада приняла закон "Об упрощённой процедуре реорганизации и капитализации банков". Он сокращает процедуры объединения и слияния банков и регулирует вопросы прекращения осуществления банковской деятельности без ликвидации юридического лица.

В ближайшие годы украинские банки должны существенно увеличить свой уставный и регулятивный капитал. Сейчас минимальное значение составляет 120 млн гривен, с июля 2017 года оно увеличится до 200 млн грн, в 2018 году - до 300 млн грн, в 2019-м году - до 400 млн грн, в 2020 году - до 450 млн грн.

У владельцев многих мелких банков таких денег нет, поэтому они могут пойти на слияние с конкурентами.