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Банк "Финансовый партнер" решил закрыться без ликвидации юридического лица.
19:20 08.06.2017 |
Банк "Финансовый партнер" решил воспользоваться новой возможностью и прекратить банковскую деятельность без ликвидации юридического лица. Это позволит ему не выполнять требование регулятора по увеличению капитализации, уйти с рынка без нагрузки на Фонд гарантирования вкладов физических лиц, но сохранить юридическое лицо.
На сайте банка сообщается, что решение было принято 7 июня на внеочередном собрании акционеров.
В результате банк 3 июля заблокируется свои карты MasterCard. После этой даты снятие средств с карточных счетов будет возможно в кассе банка.
Банк "Финансовый партнер" работал с 2012 года, у него всего два отделения.
Напомним, что в марте Верховная Рада приняла закон "Об упрощённой процедуре реорганизации и капитализации банков". Он сокращает процедуры объединения и слияния банков и регулирует вопросы прекращения осуществления банковской деятельности без ликвидации юридического лица.
В ближайшие годы украинские банки должны существенно увеличить свой уставный и регулятивный капитал. Сейчас минимальное значение составляет 120 млн гривен, с июля 2017 года оно увеличится до 200 млн грн, в 2018 году - до 300 млн грн, в 2019-м году - до 400 млн грн, в 2020 году - до 450 млн грн.
У владельцев многих мелких банков таких денег нет, поэтому они могут пойти на слияние с конкурентами.
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