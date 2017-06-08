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Брокер ХМ провел семинар Форекс на Филиппинах
13:57 08.06.2017 |
Брокер ХМ начал лето с посещения Филиппин, а именно города Манила, где специалисты компании провели образовательный семинар на форекс-тематику. Как стало известно, данное мероприятие посетить можно было совершенно бесплатно.
Так, семинар, прошедший 03.06.17, оказался довольно интересным большому количеству филиппинских трейдеров. Ведущим выступил опытный преподаватель трейдинга Аврамис Деспотис, который поведал присутствующим о ключевых факторах, изменяющих рыночный тренд, и о методике теханализа, посредством которой участники финрынка смогут определить моментум на графике разных фининструментов.
Помимо этого, участники семинара Форекс смогли ознакомиться с важными техиндикаторами, среди которых и собственные разработки Аврамиса Деспотиса. Эти индикаторы могут быть использованы для управления рисками и выставления стоп-лоссов.
Также специалисты ХМ рассказали, что по завершении семинара был проведен розыгрыш двух ценных призов: телевизора Samsung с диагональю 55 дюймов и iPad Air 2.
По материалам: IAFT News
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