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Россия является неприемлемой страной как место переговоров с "Газпромом", - "Нафтогаз"
09:27 08.06.2017 |
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" заявляет, что Российская Федерация является неприемлемой страной как место для проведения переговоров с компанией "Газпром" (Россия).
Об этом говорится в сообщении НАК "Нафтогаз Украины", передают Українські Новини.
"Для НАК "Нефтогаз Украины" Российская Федерация является неприемлемой страной для проведения переговоров с ПАО "Газпром". Такой позиции "Нафтегаз" неизменно придерживается с 2014 года, как в переписках, так и во время официальных встреч с представителями российской компании", - говорится в нем.
Вместе с тем, согласно сообщению, "Нафтогаз" неоднократно подтверждал свою готовность провести переговоры в Брюсселе или в другом городе ЕС.
Напомним, на днях Газпром пригласил представителей Нафтогаза в Москву для обсуждения вопроса транзита газа в Европу.
Как сообщали Українські Новини, 31 мая Стокгольмский арбитраж отклонил требования "Газпрома" относительно принципа "бери или плати".
Также арбитраж удовлетворил требования Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" о пересмотре цены на газ в контракте с компанией "Газпром" и отменил запрет на реэкспорт газа.
По контракту купли/продажи газа, разбирательство по которому было одновременно инициировано сторонами 16 июня 2014 года, требования "Нафтогаза" заключались в ретроактивном пересмотре контрактной цены газа и компенсации ему 18 млрд долларов переплаты (порядка 14,1 млрд долларов без учета начисления процентов).
В свою очередь "Газпром" по этому спору требует порядка 47,1 млрд долларов (2,2 млрд гривен в качестве оплаты газа, поставленного за период ноября 2013 - мая 2014 года и 34,5 млрд долларов в качестве компенсации по контрактной норме "бери или плати", а также штрафы и проценты).
По контракту об условиях транзита газа через Украину, разбирательство по которому было инициировано "Нафтогазом" 13 октября 2014 года, украинская компания требует от "Газпрома" около 12,3 млрд долларов компенсации из-за низких объемов транзита (ниже обусловленного контрактом уровня) и низкого тарифа, который "Газпром" отказывался пересматривать.
По этому контракту "Газпром" заявил требования в сумме 7 млн долларов, но оставил за собой право вносить дополнительные встречные требования после получения решения арбитража по контракту купли/продажи газа (ожидается на 2 месяца ранее).
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