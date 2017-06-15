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Лотерейный оператор "М.С.Л." требует у СНБО исключить его из санкционного списка
15:35 14.06.2017 |
Лотерейный оператор ООО "М.С.Л." считает необоснованным его включение в санкционный список, заявил вице-президент "М.С.Л." Евгений Власенко на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".
"В связи с отсутствием оснований для внесения оператора государственных лотерей "М.С.Л. " в так называемый "санкционный список", компания обращается к Совету национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) с призывом исключить "М.С.Л." из перечня юридических лиц, в отношении которых применяются санкции", - сказал он.
По словам Е.Власенко, лотерейный оператор "М.С.Л." оказался в санкционных списках уже третий раз (первый раз датируется 16 сентября 2015 года, второй - 17 октября 2016 года). По инициативе акционеров "М.С.Л." Службой безопасности Украины было открыто уголовное производство и проведено расследование по установлению наличия фактов и действий, которые могли бы стать основанием для применения к оператору санкций. В результате уголовное производство закрыто в марте 2017 в связи с отсутствием нарушений.
Е.Власенко уточнил, что основным собственником ООО "М.С.Л." является Evolot Limited (Кипр), конечным бенефициаром - киприот Маркос Шиапанис, и компания не имеет "российских корней".
Как сообщил Е. Власенко агентству "Интерфакс-Украина", доля "М.С.Л." на рынке в настоящее время составляет около 25%, тогда как в 2013 году - 80-85%.
Сеть точек продаж лотерей "М.С.Л." - около 5 тыс.
Как сообщила на пресс-конференции партнер юридической компании Jurimex Марина Слободниченко, почти полтора года компания пытается отстаивать свои права в Высшем административном суде Украины (ВАСУ). После многочисленных переносов судебных заседаний рассмотрение дела было приостановлено в связи с тем, что 26 мая ВАСУ принял решение обратиться в Верховный Суд для решения вопроса о внесении в Конституционный Суд представления о конституционности закона "О санкциях" от 14 августа 2014 года.
"Это сделано для того, чтобы затянуть рассмотрение дела. В таком случае судебный процесс может затянуться еще на два года", - сказала она.
М.Слободниченко также сообщила, что на компанию с определенной периодичностью пытаются оказывать давление правоохранительные органы.
"Правоохранительные органы ввиду того, что компания находится в санкционном списке, утверждают, что она не может осуществлять хозяйственную деятельность и не может продавать лотерейные билеты и проводить лотереи... Вместе с тем, основной запрет, блокирующий деятельность компании - блокирование счетов в банках. Запрета относительно осуществления хозяйственной деятельности санкционный список не содержит", - сказала М. Слободниченко.
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