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Укрзалізниця увеличила парк грузовых вагонов
14:31 09.06.2017 |
С начала 2017 г. Укрзалізниця увеличила парк грузовых вагонов на 419 ед. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В частности, филиал Дарницкий вагоноремонтный завод построила 228 полувагонов, филиал Панютинский вагоноремонтный завод - 117 полувагонов и 2 окатышевоза, филиал Стрыйский вагоноремонтный завод - 52 полувагона. Кроме того, филиал Центр транспортного сервиса Лиски приобрел 20 фитинговых платформ производства днепровского предприятия Днепровагонмаш. Новый подвижной состав уже поступил в региональные филиалы и принят в эксплуатацию.
В 2016 г. Укрзалізниця увеличила рабочий парк грузовых вагонов на 4 тыс. ед.- с 66 тыс. до 70 тыс.
Напомним, ранее в компании сообщали, что в первом квартале 2017 г. направили 815,9 млн грн на обновление и модернизацию подвижного состава.
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