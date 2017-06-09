С начала 2017 г. Укрзалізниця увеличила парк грузовых вагонов на 419 ед. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности, филиал Дарницкий вагоноремонтный завод построила 228 полувагонов, филиал Панютинский вагоноремонтный завод - 117 полувагонов и 2 окатышевоза, филиал Стрыйский вагоноремонтный завод - 52 полувагона. Кроме того, филиал Центр транспортного сервиса Лиски приобрел 20 фитинговых платформ производства днепровского предприятия Днепровагонмаш. Новый подвижной состав уже поступил в региональные филиалы и принят в эксплуатацию.

В 2016 г. Укрзалізниця увеличила рабочий парк грузовых вагонов на 4 тыс. ед.- с 66 тыс. до 70 тыс.

Напомним, ранее в компании сообщали, что в первом квартале 2017 г. направили 815,9 млн грн на обновление и модернизацию подвижного состава.